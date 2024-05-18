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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」　PTT曝2原因：差太多

記者朱祖儀／綜合報導

立法院17日進行國會改革5法三讀表決，藍綠白黨團爆發激烈衝突，場外也有約400名民眾集結，就擔心會演變成太陽花2.0，北市警方不敢懈怠。但就有網友好奇，有些人當年曾參與太陽花學運，17日晚間卻沒有出門聲援，想問其中原因。文章曝光後，不少人認為是因為執政黨和法案性質的不同。

▲▼立院外民眾聚集。（圖／記者徐文彬攝）

▲昨晚立院外有約400名民眾聚集。（圖／記者徐文彬攝）

原PO在PTT發問，「當年在立法院的你，為什麼今晚在家？」表示身邊有幾個在北部覺青朋友，17日晚間都跑到立法院了，但盛況似乎不如當年，讓他不禁好奇，為什麼10年前有許多人都聲援太陽花學運，如今卻待在家沒有出門，「10年間發生什麼改變，讓你不再關心，變得冷漠？」

▲▼太陽花學運，重傳logo。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO好奇，為何昨晚不如當年的太陽花學運？（圖／ETtoday資料照）

不少網友酸說，「當年被騙了，痛恨」、「很簡單吧，因為這是綠粉集會不是學運」、「懂得世間險惡，虛偽的正義不過就是某些人奪權的口號」、「給過8年機會了，國會改革了嗎」、「8年下來底薪高、房價高，物價貧富差距都更糟」、「8年前講的8年後幾乎跳票，會動腦查資料的不會被騙」、「當年去抗議執政黨的黑箱，今天我看不懂他們到底在幹嘛，就這樣而已」。

也有人分析，主要是執政黨和法案性質的差異，「性質差太多了，不論是法案還是朝野立場」、「當時我是挺太陽花的喔，因為我覺得服貿如果沒有定義清楚，的確太冒進，但是民進黨當政之後，說什麼要審監督條例不是反服貿，也沒審啊，根本不了了之」、「執政黨抗議在野，有哪個國家這麼玩？」「通過監督政府的法案是好事」。

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