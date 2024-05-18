立院大亂鬥踩到「紅線」！黃光芹見1幕痛批：再野蠻也不能碰

記者朱祖儀／綜合報導

立法院17日進行「國會改革5法」三讀表決，藍綠白黨團在議場爆發激烈衝突，造成多名立委、議事人員受傷。對此，資深媒體人黃光芹指出，國會上演全武行，無論藍綠立委如何爆發衝突，都不應該動到議事人員，「這個紅線一旦跨越，立法院還是立法院嗎？」

黃光芹昨晚在臉書發文，痛批「再怎麼野蠻，也不能動議事人員！」因為國會上演全武行，藍綠立委再怎麼衝撞，都屬於政黨之間的攻防，但再怎麼野蠻，都不能針對議事人員。

黃光芹表示，民進黨這次比席次比不過在野黨，竟轉而侵襲議事人員，包括郭國文爭搶立法院秘書長周萬來手中的議事錄、王美惠辱罵好幾位議事人員加上早上攻擊駐衛警、陳亭妃奪取議事人員手持的麥克風，「被攻擊的議事人員，老的老、小的小，很受驚嚇」，這些人不過本於自身的職責，竟受到如此待遇，讓她看了十分不忍，「這個紅線一旦跨越，立法院還是立法院嗎？」

立法院朝野黨團17日決戰國會改革五法闖關，不料卻爆發激烈衝突，當晚有多名立委受傷送醫，包括民進黨立委邱志偉、沈伯洋輕微腦震盪、鍾佳濱肋骨挫傷、莊瑞雄心絞痛、心跳脈搏高達200下，郭國文也因為腰椎受傷送台大醫院；國民黨立委吳宗憲同樣受傷送醫。

▼立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

