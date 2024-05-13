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「與太平媽祖結緣賜福」雲林縣議會開議日　議長黃凱贈限定版乖乖

記者蔡佩旻／雲林報導

今（13）日為雲林縣議會召開定期會首日，由議長黃凱主持議事，審議縣府施政方針與各項福澤利民的政策規劃，議長黃凱特向西螺福興宮結緣濁水溪守護神太平媽加持限定版乖乖，將平安與祝福分享給所有辛勤問政的議員與議會工作人員，以期議場秩序和睦，議事運作順暢。

▲雲林縣議會議長黃凱結緣西螺福興宮，與大家一起分享太平媽滿滿的祝福與愛，誠心祈求風調雨順、四季平安、以及全體議員、同仁平安健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議會議長黃凱結緣西螺福興宮，與大家一起分享太平媽滿滿的祝福與愛，誠心祈求風調雨順、四季平安、以及全體議員、同仁平安健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

適逢媽祖聖誕佳期，雲林縣議會議長黃凱前往西螺福興宮參拜太平媽祖，祈求府會關係和諧、共同推動縣政發展，尤其近年來廟方在社會福利、文化教育及觀光旅遊等議題上均有合作，推展優質的媽祖信仰文化，帶動雲林地方產業發展；為表達支持地方文化創意產業的發展，特別跟福興宮結緣，而廟方加碼致贈60份太平媽版瑞春醬油，以及平安符、平安卡與小神衣賜福。

議長黃凱表示，西螺福興宮太平媽祖迄今逾300年歷史，「西螺媽祖」每年舉辦九天八夜的「西螺媽祖文化祭」，將媽祖聖靈護佑雲彰地區百姓，太平媽獨家授權「濁水溪守護神」加持限定版乖乖，為全台第一間由廟宇結合地方農特產的專屬獻禮，選用西螺在地百年瑞春醬油與本地濁水米製成，將贈予所有縣議員及議會工作人員每人一箱。

▲雲林縣議會議長黃凱結緣西螺福興宮，與大家一起分享太平媽滿滿的祝福與愛，誠心祈求風調雨順、四季平安、以及全體議員、同仁平安健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲結合西螺米與百年瑞春醬油廠特製和風昆布醬油，特製「濁水溪守護神」加持限定版乖乖。（圖／記者蔡佩旻攝）

民進黨黨團總召張維崢表示，西螺福興宮太平媽祖多年以來遶境各鄉里賜福人民平安，特別感謝西螺福興宮與議長黃凱真心分享，讓議會同仁都能獲得太平媽祖庇佑，勤跑民眾服務時都能平平安安。宗教盛事無論在地方、弱勢亦或是議會議事推動都能達到淨化人心讓社會安定祥和，盼縣政府與縣議會共同創造和諧，為縣民爭取更多權益及福利。

西螺福興宮表示，太平媽祖慈庇萬民安康，護佑濁水溪沿岸稻米、蔬果、醬油等物產豐隆，享有「濁水溪守護神」之美稱，為此結合西螺米與百年瑞春醬油廠特製和風昆布醬油，特製專屬「雲林良品」的宮廟珍饈感謝黃凱議長以此為禮分享給大家，由衷祝福開議順利圓滿。

▲雲林縣議會議長黃凱結緣西螺福興宮，與大家一起分享太平媽滿滿的祝福與愛，誠心祈求風調雨順、四季平安、以及全體議員、同仁平安健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲除「濁水溪守護神」加持限定版乖乖之外，西螺福興宮加碼致贈60份太平媽版瑞春醬油，以及平安符、平安卡與小神衣賜福。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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