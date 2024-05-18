韓國瑜讓綠做逐條討論遭自家否決！　洪孟楷嘆：為何要亂帶風向？

▲立法院院會，藍綠立委持續發生零星衝突，邱志偉欲跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院昨天審議藍白合提的國會改革相關法案，但15小時的纏鬥，最終在晚間12時由立法院長韓國瑜裁示休息，下週二續審。對於昨日民進黨與國民黨發生的衝突，國民黨書記長洪孟楷指出，昨天民進黨至少發動9波攻擊，難道是賴清德要給國人交代的嗎？且韓國瑜在昨天朝野協商更提出民進黨團派三位做大體討論、一位做逐條討論，但都被民進黨否決，不懂現在民進黨為何還帶風向？

洪孟楷指出，國會改革是民進黨過去在野時的主張，而過去八年一黨獨大的時卻沒有做，如今可以到修法階段，卻又遭到民進黨惡意暴力衝突衝撞推擠，昨天民進黨至少有9波大衝突，從早上6點半到午夜12點，造成議事設備的破壞，以及人員的受傷，這難道就是賴清德及民進黨要給國人的交代嗎？

洪孟楷也說，昨天民進黨團也有提出再修正動議，換言之昨天通過的法案也有民進黨跟藍白併案的版本來做表決，其中22條還是通過民進黨團的版本，現在民進黨還要作惡意杯葛、當家鬧事嗎？

洪孟楷指出，過去國會改革已召開3次公聽會，委員會的時候民進黨則提出44次散會動議；而韓國瑜也有在昨天的朝野協商時，讓民進黨團派三位做大體討論、一位做逐條討論，但都被民進黨否決，真的不懂為何現在民進黨還一直試圖帶風向、惡意攻擊？

洪孟楷說，先動手的人就是不對，先動手的人就是暴力衝突，先動手的人就應負起完全的責任，要求民進黨團及賴清德好好對社會大眾說明清楚，不要試圖魚目混珠來模糊焦點。