綠營雙姝淚崩！談沈伯洋被從3米高處扔下　曝一「前科」藍委始作俑者

▲民進黨團召開「弄權一時 淒涼萬古 韓傅黃聯手賣台 自己的國家自己救」記者會 。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨日國會朝野衝突不斷，最駭人一幕是綠委沈伯洋要搶佔主席台時，被藍委邱鎮軍、廖偉翔從3米高處摔下，頭朝下著地，畫面驚悚。民進黨團今（18日）召開記者會譴責，綠委林楚茵也忍不住落淚，她表示，之前被呂玉玲咬，後來因以和為貴就撤告，結果昨天呂玉玲就是叫邱鎮軍把沈推下去的人。一旁的幹事長吳思瑤同樣眼淚潰堤，並表示，黨團會組律師團，針對昨天蓄意殺人諸多行為處理。

對於昨日衝突，林楚茵語帶哽咽表示，自己不輕易落淚，當時跟Puma一樣在後面，沒看到他怎麼摔下去的，看到影片還是忍住沒有哭，大家都知道上屆國會她被呂玉玲咬了，自己提告對方傷害罪。

林楚茵指出，當時總召柯建銘說立院全武行在所難免、以和為貴，自己就撤告了，律師說她不會輸，但現在為何難過？就是因為壞人不會變，只能自己堅強起來，呂玉玲就是叫邱鎮軍把沈伯洋推下去的人。

講到激動處，林楚茵忍不住落淚，她淚訴，自己真的很難過為何要撤告，告到底呂玉玲也許就不會這樣對沈伯洋。希望給沈伯洋一個擁抱，也代表支持者給予的鼓勵。林也站起來給沈伯洋一個擁抱。

一旁吳思瑤也忍不住落淚，並表示，壞人跟國民黨不會變，不能向罪犯低頭，黨團會組律師團，針對昨天蓄意殺人諸多行為處理。