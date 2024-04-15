日本今天熱爆！新潟縣中午衝破31度高溫　札幌民眾穿短袖出門

▲日本北海道札幌15日迎來25.5度高溫，是今年以來首次，民眾穿著夏季服裝出門。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本今年3月異常低溫、導致櫻花季預測失準，其中東京直到3月底才迎來花開，創下11年來最晚的一次。不過，櫻花季節才剛過完不久，日本就直接迎來夏季了嗎？受到高壓和南風影響，新潟縣今（15）日中午的最高氣溫衝破31度，就連北海道札幌也有25.5度高溫。

根據《日本新聞網》、《日本氣象協會》，如今還在4月中旬，不過除了沖繩縣以外，日本全國各地15日已經迎來「真夏日」（まなつび，白天最高溫超過攝氏30度），從近畿地方到北海道出現炎熱的晴天，尤其東北日本海（南韓稱東海）一帶至北陸地方更迎來高溫。

其中，新潟縣三條市15日中午12時40分最高氣溫達到攝氏31.0度、宮城縣仙台市的氣溫也來到攝氏25.5度，就連北海道札幌市也測得攝氏25.5度。

另外，新潟縣新津（新潟市秋葉區）測得攝氏30.1度、山形縣小國町29.3度、福島縣會津若松市28.8度、群馬縣桐生市28.3度、茨城縣大子町27.4度、東京都練馬區26.5度。

報導指出，高壓和南風來暖空氣從日本海一帶流入，加上因南風吹入後引起的焚風，才會導致氣溫顯著提升。氣象當局提醒民眾，務必適當補充水分、預防中暑現象。