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高島屋1040萬日圓「純金茶碗」遭竊　下落成謎！竊犯：只是想喝茶

▲▼日本高島屋1000萬日幣「純金茶碗」遭竊！　員工20分鐘後才發現。（圖／SGC官網）

▲日本高島屋售價1040萬日圓「純金茶碗」遭竊，如今下落不明。（圖／SGC官網）

記者羅翊宬／編譯

日本東京都日本橋知名百貨公司「高島屋」本月11日發生竊盜事件，當時8樓展廳正在舉辦販賣展示會「大黃金展」，豈料一名32歲的男子卻趁展示櫃未上鎖，偷取價值1040萬日圓純金茶碗，3個小時後前往二手買取店，以180萬日圓的價格變賣，如今金製茶碗下落不明。

根據《日本放送協會》、《朝日電視台》，經過警視廳追緝後，確認盜竊高島屋380克純金茶碗的竊嫌，為居住在東京都江東區、目前待業中的32歲男子堀江大，警方在逮捕堀江大之後，已於今（15）日將堀江大移送檢察廳。

綜合警視廳調查結果與嫌犯供詞，堀江大11日偶然得知高島屋正在舉行「大黃金展」，於是便前往觀看，業者向顧客展示並販售油純金打造的茶具與佛具，豈料他卻發現透明展示櫃並未上鎖，24K純金打造、售價1040萬日圓的茶碗映入眼簾，在盤算著「要偷點什麼」的心態下，才趁機竊取金製茶碗。

堀江大在竊取金製茶碗成功後，仍在高島屋百貨公司徘徊約30分鐘，在約3個多小時後才前往位於東京都江東區的二手買取店，以180萬日圓的價格向店家變賣方才竊取的高島屋純金製茶碗。堀江大表示，「我本來想要用偷來的茶碗喝茶，但最後還是覺得拿去變賣、換成現金會比較好。」

警視廳搜查3課雖然於13日逮捕堀江大，不過金製茶碗如今卻仍下落不明。警方發現堀江大持有130萬日圓的現金，也因此將詳細追蹤堀江大在變賣金製茶碗後相關的金流動向。

專家指出，高島屋的金製茶碗等於是遭到竊嫌堀江大以180萬日圓的售價「賤賣」，也因此推估堀江大並不熟悉金價行情，因為若單純以1克黃金售價1萬2577日圓去做計算，380克重的金製茶碗的轉賣價格至少也需達477萬9260元，等於是堀江大以不到市價一半的價格轉賣，認為堀江大可能急需用錢。

根據日媒《TBS NEWS》，警方前往該間二手買取店時，發現金製茶碗已經不在店內、下落不明，研判已經被店家轉賣他處。警視廳表示，將會持續追查金製茶碗的下落。

►日本高島屋1000萬日幣「純金茶碗」遭竊！　員工20分鐘後才發現

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