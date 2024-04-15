小林製藥紅麴致死「害到同業」　日本功能性食品銷量下降11％

▲日本小林製藥紅麴相關保健食品引發風波，類似的功能性食品銷售額大減。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本小林製藥紅麴保健食品疑似造成腎病等健康問題，從日本到台灣都引發消費者對於健康食品安全的疑慮與恐慌。日媒報導指出，如今日本消費者開始避免膳食補充劑和其他所謂的功能性食品，導致銷量下降了11%。

根據《日經亞洲》報導，日本消費者對膳食補充劑和其他所謂的功能性食品的信任日益減少，與小林製藥紅麴風波有關，儘管其他廠商向消費者保證產品安全性，但要恢復信任並不容易。在食用小林的紅麴產品後，已有5人死亡、100多人住院。

日本政府消費者廳（Consumer Affairs Agency）已要求約1700家類似產品的製造商答覆，是否有接獲消費者健康問題的情況，以及是否有收集此類數據的系統。調查廠商被要求在19日前回覆。

報導指出，根據超過860種標榜具功能性的食品在全日本超市每周銷售數據顯示，日本的功能性食品（包含飲料）銷售額，在4月1日當周，比起去年同期下降了11%，而且從3月18日小林宣布召回紅麴產品的那周以來，跌幅一直維持在10%左右。

▲小林製藥召回紅麴保健食品。（圖／達志影像／美聯社）

化妝品和補充劑製造商Fancl表示，公司主要的降膽固醇補充劑取消訂閱的人數增加10倍，但產品並不含紅麴成分。Fancl開始在實體商店銷售區、網站購物頁面貼出公告，強調產品的品質與安全性。

日本的功能性食品在2015年推出後成為了一種低成本替代品，而不像「特定保健用途食品」需要受嚴格政府審查。功能性食品市場規模在2020年超過了特殊保健食品市場，2023年更成長了19%，價值達到6865億日圓，預計2026年將達到7770億日圓。

報導稱，與日本不同，美國的食品補充劑有獨立的監管框架，需要遵守生產和質量控制標準。另外，歐盟和東南亞國協對這些產品的規定甚至更為嚴格。

日本健康食品規格協會（JIHFS）會長就Hideko Ikeda表示，在其他一些國家，製造商被要求必須迅速報告問題，而在這方面，日本明顯落後。