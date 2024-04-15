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懷疑選舉造假？南韓網紅在投開票所安裝鏡頭偷拍　警方逮捕9共犯

▲▼南韓即將進行國會選舉，5、6日開放民眾事前投票。（圖／路透）

▲南韓一名網紅在事前投票所違法安裝偷拍攝影鏡頭。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月10日舉行總選，改選下一屆300席國會議員，5、6日更開放選民「事前投票」，創下歷屆總選以來最高的事前投票率。不過，南韓政府卻在盤查時發現，疑似有YouTuber在多處投開票所安裝偷拍攝影機，警方如今針對9名共犯立案調查，他們辯稱是因為懷疑南韓中選會偽造投票率。

根據《韓聯社》，一名40多歲的YouTuber涉嫌違反「潛入建築物」、「通訊秘密保護法」等罪，和其他9名共犯在今年3月潛入首爾、釜山、仁川、慶尚南道、大邱、京畿道等全國各地的事前投票所和開票所。

仁川論峴警察署指出，YouTuber潛入41處投開票所，其中有36處投開票所的飲水機旁被人安裝偷拍攝影鏡頭，目前被警方發現後已經回收處置，9名共犯曾經提供YouTuber金錢援助，甚至還一同潛入投開票所，在設置偷拍鏡頭時協助把風。

目前警方已將該名YouTuber和來自慶尚南道梁山市的2名共犯以拘押狀態移送檢方，在分析相關資料時追查出其餘9名共犯。

YouTuber向警方辯稱，「我們懷疑選舉管理委員會偽造事前投票率，才會決定透過安裝攝影鏡頭來達成監視目的。」

該名YouTuber曾於3月20日透過網路上傳2022年南韓總統大選投票所內部影片，聲稱影片中所拍攝到的投票人數比選舉管理委員會公佈的投票人數多了至少1000人，因此質疑選舉的公正性。

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