出事不意外！　前員工爆小林製藥「高層霸凌」環境超惡劣

▲日本小林製藥紅麴風波至今造成5人死亡、114人住院。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本小林製藥紅麴風波至今造成5人死亡、114人住院，就連台灣都出現服用相關保健品後不適的患者。有一名小林製藥前員工爆料指出，他對於小林製藥出包一點都不感到意外，因為近年來公司內部環境相當惡劣，除了職場霸凌投訴無果、高層行事獨裁外，員工的流動率也相當高，根本無法確實交接執行工作細節。

根據FRIDAY DIGITAL報導，小林製藥匿名前員工A先生於今年3月離職，而他爆料指出，對於小林製藥出現醜聞完全不感到意外，「發生問題的時候，我也沒有感到驚訝，因為公司內部的勞動環境實在太惡劣了。」

A先生指出，小林製藥內有「創意提案制度」，每個月全公司能蒐集到近1萬個不同的創意企劃，「但在採納會議上，如果和董事有不同意見就會被大罵一頓，他們認為當著全部會議出席者得面對著員工大聲說話是理所當然的，所以沒有人會阻止。」

A先生說，他以前的同事因受不了職場霸凌，曾直接向公司社長小林章浩反應，結果完全沒得到任何回應。

此外，A先生提到，小林製藥的員工流動率非常高，他先前所任職的部門，去年每隔幾個月就會有新的主管接任，在這種情況下，前任幾乎無法將工作及技術細節妥善交接給後來的人，導致公司的運作出現問題。

A先生表示，自從2015年小林製藥完全退出醫療機械事業後，許多優秀的員工紛紛離職，高層的獨裁現象也越來越嚴重。在這種惡劣的工作環境下，出現這次的食安危機，他認為一點也不意外。