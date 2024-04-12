24歲選美冠軍「挑逗性」熱舞片瘋傳！　她慘被拔后冠

▲維魯去年贏得沙巴地區的選美冠軍，如今卻因爭議被拔除后冠。（圖／翻攝FB、IG@_duyungg，下同。）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞24歲選美皇后維魯（Viru Nikah Terinsip）前往泰國渡假時，與一名衣著暴露的男舞者熱舞，影片一出卻被認為姿勢「具有性暗示」，不僅招致批評，甚至因此遭拔除后冠。

AsiaOne等外媒報導，維魯在社群媒體上分享熱舞影片，孰料引爆爭議，原始畫面疑似已遭刪除。反對者批評，她身為公眾人物，這種行為非常不恰當，支持者則認為，她只是想找點樂子，根本沒什麼大不了。

隨著爭議越演越烈，維魯8日特地拍攝影片，公開致歉並且感謝粉絲支持。她坦言每個人都會犯錯，自己也不完美，同時宣布「帶著榮譽與謙卑」放棄后冠，「頭銜不是一切，而是關乎相信與重視自己。頭銜不能決定一個人的完美或成功。」

同一天，選美比賽主辦單位「卡達山杜順文化協會」（Kadazandusun Cultural Association）宣布，維魯已被剝奪2023年選美冠軍頭銜。主席譚斯里（Tan Sri Joseph Pairin Kitingan）認為，「如果她只是一般人，這就不是個問題，但她是選美皇后，是一名公眾人物。我們不想要被針對，吸引不必要的關注」，此舉也能成為其他選美冠軍的借鏡。

維魯2023年贏得「Unduk Ngadau Johor」后冠，這場選美比賽是沙巴地區（Sabah）年度豐收節的亮點，旨在紀念杜順神話中擁有美麗心靈與靈魂的少女胡米諾頓（Huminodun）。