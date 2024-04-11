快訊／越南女首富張美蘭遭判死刑

▲張美蘭11日現身胡志明市的法院。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

越南快訊最新消息，越南女首富、萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）11日遭判死刑。胡志明市人民法院法官表示，現年68歲的張美蘭因賄賂、違反銀行規定、挪用公款罪名遭定罪。

法官也說，儘管張美蘭在這次審判之前沒有犯罪前科，且為社區做出許多貢獻，參加慈善和醫療活動，但她也是精心策畫有組織犯罪的主謀，造成不可挽回的後果。

張美蘭涉及的這起金融詐騙案是越南史上最龐大的審判，甚至可說是世界上最大銀行詐騙案之一。她被控與西貢商業銀行高層合謀，在2012年至2022年以詐欺性貸款的方式，安排2500筆貸款，總計詐取超過1000兆越南盾，且為了掩飾違法行徑，她指示下屬賄賂越南央行「越南國家銀行」（State Bank of Vietnam）審計人員。

截至2023年秋季，約70％的貸款金額被認為是無法追討的。1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%，也相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%。

▲張美蘭涉及的這起金融詐騙案是越南史上最龐大的審判。（圖／達志影像／美聯社）

依據BBC，張美蘭起初只是在市場和母親一起銷售化妝品的攤販，隨著經濟改革發展，從事土地房產事業，到了1990年代已經擁有大型酒店和餐廳。2011年，張美蘭成為知名商業人士，獲准把3間資金短缺的銀行合併為西貢商業銀行。

越南法律規定，任何個人在任何一間銀行持有的股份不得超過5%，但她透過空殼公司與代理人的手段，實際上擁有超過90%西貢商業銀行股份，掌權任命自己人擔任經理，指示批准對特定空殼公司的貸款。檢方指出，張美蘭自2019年2月起就命令司機從銀行領取巨額現金放在她的豪宅地下室，短短3年提取108兆越南盾。

《彭博社》去年曾報導，張美蘭的丈夫已經開始拋售夫婦倆位於香港、價值10億美元（約台幣318億元）的商業房產。