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「材料灑地板」照用！小林製藥：我們有消毒　衛生管理早出包

▲▼厚生勞動省30日上午前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲厚生勞動省3月底視察小林製藥已關閉的大阪工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本小林製藥爆發紅麴保健品導致腎臟功能損傷的醜聞，而產品中驗出的有毒物質軟毛青黴酸則疑似是在製造過程中不慎混入青黴菌造成，同時也讓人質疑小林製藥的工廠衛生管理是否有問題。事實上，小林製藥就曾經因為使用灑落在地上的材料製造紅麴原料等過失遭到通報。對此，小林製藥還堅稱，「產間有消毒，並無健康疑慮。」

根據《讀賣新聞》報導，小林製藥紅麴保健品影響範圍持續擴大，儘管相關單位已在出問題的產品批次中驗出有毒的天然化合物「軟毛青黴酸」，但至今仍未證明兩者間的因果關係。有專家分析，應該是在生產過程中混入青黴菌造成，而這也引起外界對於小林製藥工廠衛生管理安全的憂慮。

小林製藥指出，該公司用於紅麴保健品的紅麴原料全是由5至6名固定作業員經手製造，製造工程與使用的機器也相同，差別只在用於發酵用的紅麴菌株不同。因此每一批製造結束後，都會清潔機器與產間。而被驗出有軟毛青黴酸的批次就是在2023年4月至10月間製造的紅麴原料。

▲▼小林製藥,紅麴。（圖／達志影像／美聯社）

▲小林製藥的問題紅麴產品驗出軟毛青黴酸。（圖／達志影像／美聯社）

生產問題批次產品的大阪工廠自1940年啟用，由於設備老舊，2023年12月起停工，並將紅麴原料等製造轉往和歌山工廠。儘管小林製藥強調，每個月都會對員工進行1次以上的衛生管理教育，並且加派管理者定期現場巡邏，檢查工廠衛生狀態，但大阪工廠在事件爆發前，早就發生過至少2次的衛生管理疏失。

其中一起是在隔水保溫原料時，原料槽外的溫水不慎混入槽內。另一起案件則是在2023年4月，因為員工作業疏失，在攪拌材料時，忘記將機器的蓋子蓋上，導致33公斤的原料噴灑至產間的地面，隨後員工將其中沒有接觸到地面與機器的11公斤原料取出，並加工成120公斤食品級原料，在同年5月底出貨給6間廠商。

事後小林製藥認為該方案有問題，同年6月1日宣布回收，並將119公斤的原料回收，其餘1公斤留在自社使用。對此，小林製藥仍強調，當初出貨時已確認沒有異物混雜在其中，品質沒有問題，也獲得廠商的體諒，且每一次都有消毒產間與機器，因此以食用標準而言沒有健康危害。

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