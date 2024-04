菲律賓直升機飛行訓練墜毀　機上2名飛行員罹難

▲直升機起飛進行飛行訓練卻發生事故,墜機原因待釐清。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓海軍一架訓練直升機11日上午6時左右在加美地市(Cavite City)試圖緊急降落時墜毀,機上2名飛行員罹難。相關調查正在進行,以釐清墜機原因。

菲律賓媒體ABS-CBN News、拉普勒新聞網報導,這架墜毀直升機機型為羅賓遜R22輕型直升機,當時從桑利角機場(Sangley Airport)起飛進行飛行訓練,機上有2名飛行員,但在加美地市公共市場附近試著緊急降落時墜毀。

菲律賓海軍已發布聲明證實此事,機上2人事後被菲律賓艦隊與海軍飛行聯隊緊急應變小組送往附近醫院。針對此案,海軍發言人阿爾柯斯(John Percie Alcos)透露,兩人送醫後因傷勢過重死亡。

