31歲台灣男遭開槍爆頭亡！屍體塞進行李箱　槍手是台灣人

▲台灣籍林姓男子槍殺劉男後落網。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣一名31歲劉姓男子4月在柬埔寨遭人爆頭槍殺，藏屍行李箱，柬埔寨警方循線追查後發現，槍手是台灣籍31歲林姓男子。嫌犯落網後供稱，他曾經向死者借取200萬泰銖用於放高利貸，但兩人爆發嚴重爭吵，一氣之下拔槍朝死者太陽穴開槍。

柬中時報報導，劉男是賭場工作人員，但在4月5日突然失聯，7日台灣籍林男聯絡上劉男家屬，以綁架劉男為由要求支付贖金4萬美元（約新台幣130萬元）。不過到了10日這天，警方掌握重要線索研判劉男已遭殺害，且遺體被塞入行李箱帶往金邊隆邊區的飯店，立刻動員警力趕往現場抓人。

林男當天遭柬埔寨警方逮捕，房內有藏著屍體的黑色行李箱。他落網後供稱，5日有約死者到金邊一間飯店見面，借取200萬泰銖用於放高利貸，但雙方爆發嚴重爭吵，一氣之下拔槍，朝死者太陽穴開槍，死者當場倒地斃命，隨後他把屍體藏進行李箱，接著拖著行李箱步行至300公尺外的另一間飯店入住。

警方指出，嫌犯做案手法極其殘忍，在林男房內找到藏屍的行李箱、一把短槍及4枚子彈。法醫研判死者遭到爆頭身亡，遺體目前安置在德他拉寺廟，待家屬認領。