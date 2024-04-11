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24歲鮮肉和尚亂倫「45歲養母」！夫抓姦影片曝　全裸驚慌逃竄

記者王佩翊／編譯

泰國一對中年夫妻收養了一名24歲的僧侶，然而夫妻倆因為工作長期分居兩地，某日男方發現妻子不接電話，因此連夜驅車趕回家，怎知到臥室門口便聽到奇怪的聲音，隨後又在房門發現散落的袈裟，於是他破門而入，沒想到竟看到妻子與養子全裸相依偎地躺在床上溫存，讓他氣得把這段抓姦在床的影片公諸於世。

根據臉書帳號อีซ้อขยี้ข่าว，這段影片是夫妻倆的好友所提供，他表示，男方是一名前政治人物，而他45歲的妻子多年前結識該名年輕僧侶，雖然中間一度斷聯，但是在2月初重逢，於是邀請僧侶到兩人家中做法事祈福。

在女方的極力說服下，被害男子2月18日在清邁的一間寺廟內收養這名24歲的僧侶。然而結束祈福法事後，母子兩人就將房門反鎖，單獨待在屋內，而當時兩人都辯稱是因為正在祈福，不想被人打擾才鎖門，於是丈夫也就相信她的說詞。

▲當事人與養子的照片隨即遭網友肉搜。（圖／อีซ้อขยี้ข่าว）

▲當事人與養子的照片隨即遭網友肉搜。（圖／อีซ้อขยี้ข่าว）

該名丈夫2月21日至3月15日離開家中前往曼谷工作，但是卻發現妻子經常失聯，隨後又聽聞妻子經常在半夜去寺廟與養子見面。

男子3月15日返家後，發現臥室疑似被人使用，東西有被移動的痕跡。3月21日，他又從另一名好友口中得知，其實養子趁他不在時，一直住在他家。3月22日凌晨，他氣得驅車趕回家中，沒想到還沒進到房間，就看到房門外散落的袈裟，他立刻打開臥室門，沒想到竟看到45歲妻子與24歲的僧侶養子全裸躺在自己的床上溫存。

男子隨即扯下棉被，並拍下兩人不倫的畫面，對此，女方辯解，是因為寺廟沒有水，所以養子才會到家中洗澡，但證據確鑿，僧侶在事蹟暴露後，隨即逃離原本所在的寺廟。

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