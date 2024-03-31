墨8歲女童遭姦殺！　女嫌「在警察面前」被家屬活活打死

▲墨西哥8歲女童卡米拉遭性侵殺害。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一名8歲女童日前遭綁架，最後被兇手姦殺棄屍，當地警方依照監視器畫面逮捕3名嫌犯，結果家屬和村民在盛怒之下將嫌犯拖出警車外，直接在警察面前將其中一名女嫌活活打死。

▲家屬將兇嫌痛毆致死。（圖／翻攝自X）



墨西哥南部塔斯科市（Taxco）27日發生一起撕票案，年僅8歲的女童卡米拉（Camila Gómez）當天跑到鄰居家的泳池戲水後失蹤，數個小時後她的母親接到勒索電話，隨即跑到警察局報案，並向警方提供鄰居家的監視器，證明孩子遭2男1女的嫌犯綁走，但警方卻無動於衷。

結果卡米拉的屍體28日在一處路邊被找到，屍檢結果顯示，她生前曾遭性侵虐待。家屬和村民根據監視器畫面找到2男1女嫌犯的住處，直接衝到現場將3人趕出家門，警方這才介入將3人拘留。

▲▼墨西哥8歲女童遭性侵殺害，家屬悲慟舉行喪禮。（圖／達志影像／美聯社）



不幸的是，當3人被帶上警車後，家屬和村民仍舊抵不過憤怒情緒，直接衝上前將嫌犯從車上拖出來毆打，其中一名女嫌的衣服全被撕毀，倒在地上掙扎，警方幾乎沒有大力阻止，直接站在一旁看著3名嫌犯被毆打，最後該名女嫌在警察面前被活活打死。

當地檢察單位將該名女嫌的死視為他殺，將對相關人士進行調查，同時正式逮捕涉嫌殺害卡米拉的其中一名男嫌。

塔斯科市位於毒梟集團猖獗的格雷羅州（Guerrero），而對於墨西哥來說，對犯下兒童相關罪行的嫌犯動用私刑並不罕見。在2022年6月，有一名政治人物涉嫌綁架兒童的傳言在網路上傳開，結果他就被200人毆打致死；墨西哥也有一名店主因類似謠言，在自家店內被活活燒死。