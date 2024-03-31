　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨8歲女童遭姦殺！　女嫌「在警察面前」被家屬活活打死

▲▼墨西哥8歲女童遭性侵殺害，家屬將兇嫌痛毆致死。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥8歲女童卡米拉遭性侵殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一名8歲女童日前遭綁架，最後被兇手姦殺棄屍，當地警方依照監視器畫面逮捕3名嫌犯，結果家屬和村民在盛怒之下將嫌犯拖出警車外，直接在警察面前將其中一名女嫌活活打死。

▲▼墨西哥8歲女童遭性侵殺害，家屬將兇嫌痛毆致死。（圖／翻攝自X）

▲家屬將兇嫌痛毆致死。（圖／翻攝自X）

墨西哥南部塔斯科市（Taxco）27日發生一起撕票案，年僅8歲的女童卡米拉（Camila Gómez）當天跑到鄰居家的泳池戲水後失蹤，數個小時後她的母親接到勒索電話，隨即跑到警察局報案，並向警方提供鄰居家的監視器，證明孩子遭2男1女的嫌犯綁走，但警方卻無動於衷。

結果卡米拉的屍體28日在一處路邊被找到，屍檢結果顯示，她生前曾遭性侵虐待。家屬和村民根據監視器畫面找到2男1女嫌犯的住處，直接衝到現場將3人趕出家門，警方這才介入將3人拘留。

▲▼墨西哥8歲女童遭性侵殺害，家屬將兇嫌痛毆致死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼墨西哥8歲女童遭性侵殺害，家屬悲慟舉行喪禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼墨西哥8歲女童遭性侵殺害，家屬將兇嫌痛毆致死。（圖／達志影像／美聯社）

不幸的是，當3人被帶上警車後，家屬和村民仍舊抵不過憤怒情緒，直接衝上前將嫌犯從車上拖出來毆打，其中一名女嫌的衣服全被撕毀，倒在地上掙扎，警方幾乎沒有大力阻止，直接站在一旁看著3名嫌犯被毆打，最後該名女嫌在警察面前被活活打死。

當地檢察單位將該名女嫌的死視為他殺，將對相關人士進行調查，同時正式逮捕涉嫌殺害卡米拉的其中一名男嫌。

塔斯科市位於毒梟集團猖獗的格雷羅州（Guerrero），而對於墨西哥來說，對犯下兒童相關罪行的嫌犯動用私刑並不罕見。在2022年6月，有一名政治人物涉嫌綁架兒童的傳言在網路上傳開，結果他就被200人毆打致死；墨西哥也有一名店主因類似謠言，在自家店內被活活燒死。

ET快訊
人夫綠到出汁！　小王加碼爆「人妻跟一堆人上床」
「馬習二會」登場？馬英九赴陸11天行程曝光　4月7日到北京
韓媒爆「韓韶禧道歉柳俊烈」分手內幕炎上！　新聞突被撤
拗不過村民拜託！　木匠連續35年被釘上十字架
雷雨交加！　彭啟明：來得猛走得快「北部再下一、兩小時」
重機載妹「前座消失」變自動駕駛！　爸爸們全怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

8年前收購「紅麴事業」完全0經驗！　小林製藥：對方沒說有風險

前方吃緊後方緊吃　烏軍軍官辦公室「舌戰」多女！激情影片網瘋傳

墨8歲女童遭姦殺！　女嫌「在警察面前」被家屬活活打死

荷蘭酒吧挾持事件落幕！蒙面男持爆裂物闖入　4人質平安獲釋

美雜誌爆：英王查爾斯罹胰臟癌「壽命剩2年」　王室著手規劃喪禮

美電信巨擘AT＆T資料外洩　7300萬用戶個資「流入暗網」

H奶櫻花妹逛饒河夜市「激凸狂晃」　合體肉感Coser吃糖葫蘆

救援船隊自賽普勒斯啟航　運送逾330噸糧食馳援加薩

印尼雅加達鄰近軍火庫爆炸！　火光沖天影片曝

「傷口要6個月才好」拗不過村民拜託　木匠連續35年被釘上十字架

士林工地坍塌瞬間畫面曝　怪手駕駛急跳車仍逃不過

駕駛遇行人站斑馬線秒停下　見17車未禮讓...他怒檢舉！

牧倫斯與隊友內鬨丟球衣離場　新北國王宣布：結束合作關係

女著急報案稱「人和寵物受困」　結果只是牽繩卡石縫警消傻眼

彰化單車賽男選手倒地身亡！　義消搶救15mins嘆：我盡力了

晚安小雞發聲！揭家中經濟慘況　懊悔嘆「三年點滴被我自己毀了」

士林工地牆面突然塌陷　砸中怪手...駕駛當場亡

韓韶禧、柳俊烈官宣2周分手了！　雙方證實：決定走各自的路

李多慧、林襄成為小龍女首合體　同場應援嗨翻大巨蛋中職開幕戰

貓熊樹下「張口」等蘋果掉落　等到不耐煩才甘願爬起吃掉

8年前收購「紅麴事業」完全0經驗！　小林製藥：對方沒說有風險

前方吃緊後方緊吃　烏軍軍官辦公室「舌戰」多女！激情影片網瘋傳

墨8歲女童遭姦殺！　女嫌「在警察面前」被家屬活活打死

荷蘭酒吧挾持事件落幕！蒙面男持爆裂物闖入　4人質平安獲釋

美雜誌爆：英王查爾斯罹胰臟癌「壽命剩2年」　王室著手規劃喪禮

美電信巨擘AT＆T資料外洩　7300萬用戶個資「流入暗網」

H奶櫻花妹逛饒河夜市「激凸狂晃」　合體肉感Coser吃糖葫蘆

救援船隊自賽普勒斯啟航　運送逾330噸糧食馳援加薩

印尼雅加達鄰近軍火庫爆炸！　火光沖天影片曝

「傷口要6個月才好」拗不過村民拜託　木匠連續35年被釘上十字架

嘉義男違規左轉...後方騎士慘摔骨折　法官認定「鳥擊」判無罪

前衛福部次長提三建議提升醫療環境　要用放大鏡檢視賴清德醫療政策

土地增值稅「謊報自用」破功多繳2倍罰款　永慶房產專家分享自用優惠條件

基隆米粉湯宵夜！評價不高卻意外好吃　高湯濃郁滷味小菜也必點

8年前收購「紅麴事業」完全0經驗！　小林製藥：對方沒說有風險

核三廠機台退役害明年電價漲6％？　台電提2關鍵澄清不致於

霧鎖金門取消6班機！約600旅客滯留　民眾提早掃墓反遇阻

闖住處強壓女房東「下體磨蹭清槍3次+強吻」　色工人下場曝

鄧愷威手套繡阿公生肖升大聯盟　總教練讚球路威力強大

快訊／「馬習二會」登場？馬英九赴陸11天行程曝　4月7日到北京

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

H奶櫻花妹逛饒河夜市「激凸狂晃」　合體肉感Coser

拗不過村民　木匠連35年被釘上十字架

即／小林製藥紅麴「不明物質」找到了！

男「菊花卡20cm巨根」痛爆　醫：極罕見

雜誌爆：英王查爾斯罹胰臟癌「壽命剩2年」

8歲童遭殺　女嫌在警察面前被家屬活活打死

日本4月試行新入境流程　提前審查旅客資料

北約防衛排除夏威夷　專家：不利台灣

快訊／荷蘭驚傳多人遭劫持

嫌15歲男孩「長太醜」！泰5少年將他活活打死

33歲女狂嘔以為懷孕　醫：只剩6個月

烏軍軍官辦公室「舌戰」多女　激情影片瘋傳

印尼雅加達鄰近軍火庫爆炸！　火光沖天影片曝

韓男魯蛇主張「戀愛抽籤」：公平和美女交往

更多熱門

相關新聞

網紅去海地拍片遭黑幫綁架　被勒索1920萬

網紅去海地拍片遭黑幫綁架　被勒索1920萬

我友邦海地局勢持續惡化。原名為馬盧夫（Addison Pierre Maalouf）的網紅「你的阿拉伯同胞」（YourFellowArab）2周前到訪海地，卻被當地黑幫劫持為人質，並被勒索60萬美元（約新台幣1920萬元），至今尚未被釋放。

泰僧侶騙炮遭拒！綁架男同志企圖硬上

泰僧侶騙炮遭拒！綁架男同志企圖硬上

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

綠光圍攻！雷射筆射飛機　遊客被罵爆

綠光圍攻！雷射筆射飛機　遊客被罵爆

「德州遣返非法移民」新法又被擋

「德州遣返非法移民」新法又被擋

關鍵字：

墨西哥私刑綁架

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雷雨胞接近中！　今全台「下最大」

徐若熙訂婚了！IG甜曬未婚妻合照

快訊／大雷雨轟4縣市　居民驚：如颱風天

「NewJeans人在台灣」消息傳回韓網！　五月天阿信發文卻遭逼刪了

男大生告白失敗　持刀砍學姐：送妳最後一程

砲兵士官人妻吃同袍！騙丈夫在營區　溜去睡整晚

H奶櫻花妹逛饒河夜市「激凸狂晃」　合體肉感Coser

晚安小雞發聲懊悔：3年點滴被我毀了

杏鮑菇也曾驗出米酵菌酸　2現象就別吃了

韓韶禧隔空再嗆柳俊烈「閉嘴不談」

快訊／7縣市大雨！　今全台下最多

拗不過村民　木匠連35年被釘上十字架

即／小林製藥紅麴「不明物質」找到了！

岳父母錢全給2兒　老了想住女兒透天

青峰開砲IG爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉：抵制到底！

更多

最夯影音

更多
士林工地坍塌瞬間畫面曝　怪手駕駛急跳車仍逃不過

士林工地坍塌瞬間畫面曝　怪手駕駛急跳車仍逃不過
駕駛遇行人站斑馬線秒停下　見17車未禮讓...他怒檢舉！

駕駛遇行人站斑馬線秒停下　見17車未禮讓...他怒檢舉！

牧倫斯與隊友內鬨丟球衣離場　新北國王宣布：結束合作關係

牧倫斯與隊友內鬨丟球衣離場　新北國王宣布：結束合作關係

女著急報案稱「人和寵物受困」　結果只是牽繩卡石縫警消傻眼

女著急報案稱「人和寵物受困」　結果只是牽繩卡石縫警消傻眼

彰化單車賽男選手倒地身亡！　義消搶救15mins嘆：我盡力了

彰化單車賽男選手倒地身亡！　義消搶救15mins嘆：我盡力了

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面