「德州遣返非法移民」新法惹議！美上訴法院急擋下　墨西哥也示警

▲大批移民聚集在美墨邊境，等待當局批准進入德州艾爾帕索（El Paso）。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國德州「州參議會四號法案」（Senate Bill 4，簡稱SB4）允許州政府逮捕非法跨越美墨邊境的人，極具爭議而引發各方法律角力，19日一度被聯邦最高法院批准，同日稍晚又被第五巡迴上訴法院擱置。如今墨西哥也警告，如果新法生效，將導致兩國關係嚴重緊張。

SB4把「非法進入德州」視為觸犯德州法律，允許州執法部門實施逮捕，也允許州法官下令驅逐移民，拒絕遵守者可處最高20年有期徒刑，去年12月被共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）簽署成為法律。不過，一般而言，美國移民執法是聯邦政府的職能。

SB4面臨一系列法律挑戰，就連拜登政府也企圖擋下，儘管19日一度獲得最高法院支持，但不久後就被第五巡迴上訴法院宣布擱置。如今，第五巡迴法院除了必須考慮是否批准德州執行SB4，同時也要衡量它是否違反美國憲法。

▲在美墨邊境排隊的移民。（資料照／達志影像／美聯社）



CNN報導，墨西哥21日向美國第五巡迴法院提交「法庭之友（friend-of-the-court）」簡報書警告，如果這項爭議性的德州法律生效，「將被以歧視方式執行」，導致美墨關係嚴重緊張，並且表態支持SB4的挑戰者，包括拜登政府。

內文寫道，「SB4的執行，把從國外未經授權進入德州的非公民定罪，在各州與國家政府之間制定不同的遣返條件，將對墨西哥與美國之間一致且可預測的主權對主權關係，造成不合適的負擔……還將干預墨西哥決定其領土入境政策的權利（right），削弱美墨在合法移民框架及邊境管理的合作，並且阻礙美墨貿易。」

「法庭之友」概念源自羅馬法，之後被英美習慣法繼承，意指非屬訴訟一方，但被允許提供資訊、專業知識或見解，協助法院的人士或組織。

墨西哥外交部長巴爾塞納（Alicia Barcena）21日宣布，已經下令該國位於德州的11間領事館提供保護與指南，並對那些因為SB4而「開始出現問題」的墨西哥公民提供法律支持。她表示，SB4「嚴重違憲」，因為美國移民問題屬於聯邦政府管轄範圍，墨西哥也是如此，「我們不會允許德州採取任何行動，不論當局、警察或者任何人，在州或郡政府等級處理移民事務，這是聯邦事務，對我們來說也是。」