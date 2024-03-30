泰僧侶騙炮遭拒「綁架男同志」企圖硬上　下秒撞分隔島被捕

▲泰國僧侶騙炮不成，竟打算綁架男網友。（圖／พี่หลวงย้อย มาแล้ว，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名僧侶透過交友軟體結識另一名男同志，並將對方約到酒店，打算與其發生性行為。然而對方見面後發現他是僧侶，於是拒絕「進一步交流」，怎知此舉卻惹惱僧侶，當場將男子綁架，企圖硬上，怎知在逃逸過程中車子撞上分隔島，不但受傷，還當場被捕。

根據Thaiger報導，泰國那空拍儂府一名男子透過交友軟體在網路上認識32歲男子納林（Narin），兩人相約在孔敬府的一間酒店「約會」。然而抵達現場後，男子卻發現納林是一名僧侶。

原來納林使用的是出家前未剃頭的照片，企圖隱藏僧侶身分上網約炮。男子得知他的真實身分後，隨即拒絕與納林發生性行為，怎知此舉卻惹毛納林，他當場將男子綁架到車上。

兩人在車上持續拉扯，男子因為太過害怕，隨即抓住方向盤，整輛車卻因此失控，撞上一旁的分隔島。被害男子隨即趁隙逃跑，所幸並未受傷，而納林則因車禍受傷。

路過民眾見狀報警，警方獲報趕往現場後，先將受傷的納林送往醫院治療，然而隨後在事故現場調查時，卻從納林的車上搜出毒品工具，儘管沒有發現毒品，但懷疑納林涉嫌吸毒，因此隨即突襲搜查了納林在孔敬府某間寺廟的住處。

警方尋獲更多吸毒用具，但是仍未找到毒品。而納林送院治療後，已無生命危險，情況穩定，但將持續留在醫院治療，而他一旦出院將會立刻被解除僧侶身分，警方也會對他進行進一步的調查與訊問。