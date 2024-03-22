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遊客起鬨「雷射筆狂射飛機」綠光圍攻畫面曝光！　白目行徑被罵爆

▲▼遊客起鬨「雷射筆狂射飛機」綠光圍攻畫面曝光！　白目行徑被罵爆。（圖／翻攝X@Transponder1200）

▲遊客起鬨，使用雷射筆狂射飛機，相當危險。（圖／翻攝X@Transponder1200）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥圖爾特佩克（Tultepec）一年一度的煙火節上，竟有大批遊客使用高功率雷射筆，瞄準高空中的客機，甚至讓整個機身都被綠光照亮。此舉恐怕嚴重干擾飛行員視線，構成飛安威脅，因此影片一出，立刻招致猛烈抨擊。

canal26等外媒報導，圖爾特佩克是墨西哥煙火產業重鎮，每年都會舉辦煙火節，今年更吸引10萬人次，在現場觀賞壯麗表演。但在16日晚間，遊客抬頭發現一架前往費利佩．安赫萊斯國際機場（AIFA）的飛機後，竟拿出雷射筆瞄準狂照，還有一堆人跟著做。

網友們紛紛批評，「他們蠢到不可思議」、「這一點也不好玩，而且是違法的。」也有人把矛頭指向外地遊客，聲稱圖爾特佩克居民絕不會這麼做，「每天都有飛機經過那個地區，但沒有發生過這種事。」

儘管目前尚不清楚警方是否介入調查，以及航空公司有沒有向飛安當局投訴，但包括墨西哥在內的大多數國家，都禁止對飛機使用雷射筆，此類行為可能導致巨額罰款，甚至是監禁。

太陽報報導，雖然雷射筆體積小且容易取得，卻能發出極亮光源，高功率產品射程極遠，因此引發安全疑慮。如果瞄準某人眼睛，可能嚴重損害視力、導致對方看不見，若發生在汽車駕駛或飛行員身上，更會帶來巨大風險。此外，在某些情況下，雷射光點也可能被誤認為狙擊瞄準器，造成恐慌與混亂，甚至導致軍警動武。

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