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海地暴動！網紅去拍片慘遭「黑幫綁架」　勒索1920萬不放人

▲▼網紅馬盧夫在海地被綁架。（圖／翻攝自Instagram）

▲網紅馬盧夫在海地被綁架。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

我友邦海地局勢持續惡化。原名為馬盧夫（Addison Pierre Maalouf）的網紅「你的阿拉伯同胞」（YourFellowArab）2周前到訪海地，卻被當地黑幫劫持為人質，並被勒索60萬美元（約新台幣1920萬元），至今尚未被釋放。

據《每日郵報》報導，馬盧夫在海地動亂後，於3月14日前往當地，不料與他共事的Twitch主播Lalem最近透露，馬盧夫在海地慘遭黑幫400 Mawozo綁架，並被索要高達60萬美元的贖金。儘管如此，Lalem依舊樂觀表示，「我相信他很快就能脫險」，但Lalem呼籲有馬盧夫手機號碼的人，為了他的安全，不要與他聯絡。

從馬盧夫的最後一段影片可見，他在抵達海地後，曾告訴觀眾當地的局勢十分危險，「我們原本打算直接前往海地首都太子港，但由於當地現在很混亂，所以我們必須等到凌晨才出發，這樣才能趕在白天抵達太子港。不過，只要有任何黑幫突然拿著一把AK-47出現，我們就都完蛋了」。

海地當地媒體指出，與馬盧夫一同被綁的還有他的一名海地同事；截至目前為止，馬盧夫已向綁匪支付4萬美元（約新台幣128萬元），但綁匪始終不肯放人。據悉，馬盧夫在啟程到海地前，曾在X上寫道，「又一次的驚險之旅，如果我死了，謝謝你來看過我，我若活著，榮耀歸於上帝。」

報導稱，綁架馬盧夫的黑幫頭目是聯邦調查局（FBI）的頭號通緝犯Lanmo 100 jou。他2021年10月曾在海地綁架了17名基督教傳教士，其中包括了4名兒童與1名只有8個月大的嬰兒。此前，FBI曾懸賞百萬美元，向民眾徵求Lanmo 100 jou的線索。據稱，馬盧夫的家人正試圖與美國當局協調，好讓兒子早日回家。

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