海地暴動！網紅去拍片慘遭「黑幫綁架」　勒索1920萬不放人

▲網紅馬盧夫在海地被綁架。(圖/翻攝自Instagram)

記者葉睿涵/編譯

我友邦海地局勢持續惡化。原名為馬盧夫(Addison Pierre Maalouf)的網紅「你的阿拉伯同胞」(YourFellowArab)2周前到訪海地,卻被當地黑幫劫持為人質,並被勒索60萬美元(約新台幣1920萬元),至今尚未被釋放。

據《每日郵報》報導,馬盧夫在海地動亂後,於3月14日前往當地,不料與他共事的Twitch主播Lalem最近透露,馬盧夫在海地慘遭黑幫400 Mawozo綁架,並被索要高達60萬美元的贖金。儘管如此,Lalem依舊樂觀表示,「我相信他很快就能脫險」,但Lalem呼籲有馬盧夫手機號碼的人,為了他的安全,不要與他聯絡。

從馬盧夫的最後一段影片可見,他在抵達海地後,曾告訴觀眾當地的局勢十分危險,「我們原本打算直接前往海地首都太子港,但由於當地現在很混亂,所以我們必須等到凌晨才出發,這樣才能趕在白天抵達太子港。不過,只要有任何黑幫突然拿著一把AK-47出現,我們就都完蛋了」。

This is the last video he recorded before he got kidnapped, if you have his number pls don’t text him while he’s in there for safety reasons. https://t.co/JJ7y1uVjGA