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人生最長4秒！　紐西蘭樂園推43公尺高空「無安全繩自由落體」

@velocityvalley

If your operator asks ‘what are you doing after this?’ It’s a trick question

original sound - Velocity Valley Rotorua

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭遊樂園「Velocity Valley Adrenaline Park」，月前推出一項「沒有安全繩」的自由落體設施「VERTIGO」，與高空彈跳不同，遊客在沒有安全繩綁住的情況下從高空墜落，因此不會被繩子拉住回彈，而是直直落在底下的一張大網上。

「Velocity Valley」在TikTok上經常分享遊樂園內遊客玩各項設施的畫面，其中在去年10月推出的「VERTIGO」引起熱議。根據影片，遊客會在工作人員的引導下站上高空平台邊緣，並在繫著安全繩的情況下由人員操作移動到平台外懸空，然後由工作人員解開安全繩，遊客隨即從43公尺的高空墜落，最終掉到底下的一張大網裡。

@velocityvalley Don’t worry, he was fine… just admiring the view? @RotoruaNZ #vertigo #velocityvalley #bucketlist original sound - Velocity Valley Rotorua

許多人害怕若在落下的途中遭遇大風，導致墜落點偏移，從網中央移到網子外就糟糕了，「很多種意外可能會發生」、「這樣一輩子就只能玩這一次」、「好危險的感覺。」不過一名實際玩過「VERTIGO」的遊客大讚，和之前玩過的高空彈跳不同，沒有安全繩確實讓刺激感大增。

▼紐西蘭無安全繩自由落體「VERTIGO」。（圖／翻攝TikTok「velocityvalley」）

▼紐西蘭無安全繩自由落體「VERTIGO」。（圖／翻攝TikTok「velocityvalley」）

▲▼紐西蘭無安全繩自由落體「VERTIGO」。（圖／翻攝TikTok「velocityvalley」）

據遊樂園網站介紹，「VERTIGO」在去年10月21日推出，主打「其他地方玩不到」，從43公尺的高空墜落，「你將體驗人生中最長的4秒」。遊玩限制必須在10歲或以上，體重必須在45公斤或以上，最重不能超過110公斤，而且一次限制一人遊玩。

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