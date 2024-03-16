嘲笑粉絲「小GG」竟賺翻了！　情色網紅不解：超怪癖好

▲貝克曼靠著羞辱粉絲賺錢 。（圖／翻攝自IG／sharnabeckman）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲27歲情色網紅貝克曼（Sharna Beckman）平均每月收入都在6位數以上，而她最大的收入來源之一就是滿足客戶的特殊性癖，「粉絲希望被我羞辱，要我告訴他們，他們的陰莖有多小。」

根據《每日星報》報導，來自昆士蘭州的貝克曼經營成人平台OnlyFans已經3年，最高一個月可進帳22萬美元（約台幣701萬元），每個月平均收入也都有6位數，而她其中一個最大的收入來源，就是粉絲花錢請她羞辱。

貝克曼說，有些粉絲很享受被嘲笑的感覺，「粉絲希望被我羞辱，要我告訴他們，他們的陰莖有多小，他們很願意花大錢來受辱。」儘管她覺得這個特殊癖好很奇怪，但許多粉絲花錢只希望她成為一個暫時的女友，所以她仍感謝所有粉絲的支持，不論對方有什麼怪癖或需求。

貝克曼也提到，成為一名色情網紅後，不免會遇到一些尷尬的狀況，例如她發現自己的家人也是訂閱者後，「我35歲的表哥連續2個月購買我的內容，我只好當面問他，結果他解釋那是朋友用他的名字訂的。」

不過，貝克曼說她一秒都不相信這個說法，但也不好意思戳破，「我不想造成家人之間的尷尬，所以後來直接把表哥的帳號從我的OnlyFans上刪除。」