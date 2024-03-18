全球首例！Uber支付56億和解金　賠償「澳洲計程車業」

▲Uber與澳洲計程車業達成和解，支付天價賠償金。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

Uber同意支付2.718億澳元（約新台幣56.3億元）和解金，在一場集體訴訟中，賠償澳洲的計程車業者與司機，不僅成為全球首例，也是澳洲第5大和解案。

2019年，澳洲「莫里斯．布萊克本律師事務所」（Maurice Blackburn Lawyers）代表逾8000名計程車業者與司機，在維多利亞州最高法院提出集體訴訟。他們指控，Uber於2012年進入該國後，不僅破壞了要求該產業必須領有執照的法律、破壞執照價值，還進一步瓜分獲利。

歷經多年訴訟後，「莫里斯．布萊克本律師事務所」18日宣布，Uber同意支付2.718億澳元達成和解。負責人唐納利（Michael Donelly）表示，Uber多年來「拒絕為他們傷害的人做出正確的事情」，如今終於改變。

SBS、路透等外媒報導，澳洲的計程車執照法規2015年曾經修改，允許Uber在沒有計程車執照的狀況下營運，同時由州政府制定賠償計畫。

Uber則是宣稱從未故意違法，反而從2018年開始，一直在為前述的州級計程車賠償計畫做出貢獻，「有了今天提出的和解案，我們會將這些法律問題好好地留在過去。」