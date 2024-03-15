波音787急墜多人拋飛濺血　初步調查：誤觸駕駛座開關

▲智利南美航空客機一度下墜俯衝的突發狀況造成50人受傷，後續調查進行中。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

智利南美航空（LATAM）一架波音787客機11日空中急速下墜，多名乘客被拋飛撞頭濺血，多達50人受傷。美國知情人士透露，這起事件可能與誤觸駕駛座開關有關。

華爾街日報、彭博等報導，據稱當時一名空服人員把餐送入駕駛艙，過程中無意間碰到駕駛座上的開關，導致突發狀況發生，機師必須親自操控飛機。已知此開關有裝設保護蓋，在機師坐在座位上的期間不應被啟動。

此事件的調查仍持續進行中。就在13日，2名代表智利民航局的調查人員抵達紐西蘭，並在紐西蘭專家的陪同之下展開調查。

▲▼智利南美航空編號LA800的波音787客機11日急速下墜，50人被往上拋飛，有的人撞到機艙天花板。（圖／路透）

3月11日，南美航空編號LA800的波音787-9「夢幻客機」從澳洲飛往紐西蘭，卻因技術問題導致飛機一度下墜俯衝，乘客被拋飛撞到機艙天花板濺血，造成50人受傷。雖然沒有人受到重傷，但當飛機降落在奧克蘭之後，有7名乘客、3名機組人員被送往醫院。

飛機降落奧克蘭後，機長到客艙檢查乘客狀況，提到「我對飛機失去控制，儀表板幾乎一片空白」，他有一瞬間完全無法控制任何裝置，也就是飛機急速下降的時候，但儀表板很快就恢復，飛機也恢復正常飛行模式，在那之前和之後都沒有任何問題，僅有那一瞬間發生故障。

波音公司正與南美航空集團保持聯繫，準備好隨時協助調查。另外，波音公司可能會向航空公司發布駕駛艙座位開關的備忘錄。