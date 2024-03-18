搭熱氣球慘死！澳洲男「海拔460公尺」墜地亡　高度將近台北101

▲ 男子搭乘熱氣球時突然墜落。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲墨爾本北部發生一起悲劇，一名男子不明原因從熱氣球上掉落，自海拔460公尺高空墜地而死，相當於台北101戶外觀景台高度，令其他乘客飽受創傷。警方緊急封路調查，維多利亞州工安管理局、國家航空運輸管理局及民航局也已介入。

綜合《衛報》及《每日郵報》，這起事件發生於當地18日上午約7點半，維州緊急服務當局接獲報案，稱在墨爾本北部郊區普雷斯頓（Preston）發現一具男屍，據稱從海拔460公尺空中的熱氣球籐籃上墜落。警方隨即封路調查，在男屍被發現的地點拉起封鎖線，且現場可見電線掉落地面。

而熱氣球安全降落在8公里外的費爾菲爾德（Fairfield）雅拉河彎公園（Yarra Bend Park），警方也在其降落後迅速包圍現場並聲明表示，「正與熱氣球上其他乘客及目擊者交談，以釐清事件具體情形」，目前初判無他殺嫌疑。

熱氣球營運商推出觀賞日出的行程，每顆最多可容納16人，當天清晨約7時有多顆一起從雅拉谷（Yarra Valley）升空，死者便乘坐其中一顆。目前不清楚這顆熱氣球上還有幾名乘客，但目睹事發經過令他們受到嚴重創傷。

乘坐其他熱氣球的乘客透露，升空約15分鐘後無線電傳來求救訊號，稱有人從另一顆熱氣球上墜落。當地居民則稱被一聲巨響嚇醒，「就像有個龐然大物掉到房子裡」，不久後街上就傳來警笛聲。且附近許多住宅電力中斷，據報還有建築受損。

澳洲國家商業熱氣球產業及澳洲熱氣球聯盟針對這起事件聲明強調，「熱氣球籃子的設計考慮到安全性，專門用於防止乘客意外掉落。可以理解乘客及飛行員因這起悲劇受到創傷，營運商正為所有受影響的人安排心理諮商」。