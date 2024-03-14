美擬封殺TikTok　澳洲總理「不打算跟進」反對黨稱恐威脅國安

▲美國眾議院13日表決通過法案，要求中國字節跳動與TikTok切割。（圖／路透）

文／中央社

美國立法要求中國從TikTok撤資，否則將祭禁令，儘管澳洲總理艾班尼斯今天（14日）說沒計畫跟進，但反對黨持不同看法，認為TikTok可能構成國家安全威脅，呼籲艾班尼斯政府應該跟進。

美國眾議院13日表決通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月自短影音分享平台TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。

不過，艾班尼斯（Anthony Albanese）向澳洲WSFM電台表示，澳洲不打算跟進，「我們必須非常謹慎，我們需要將國家安全放在首位，但也要承認，對很多人來說，它（TikTok）提供了溝通的工具」。

▲澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會見中國國家主席習近平。（圖／路透）

他並向澳洲廣播公司（ABC）表示，澳洲將做出自己的決定，繼續關注安全機構的建議。澳洲去年4月已經禁止政府機構使用TikTok，這是已採取的適當措施。

澳洲反對黨則持不同意見，敦促政府跟進美國對TikTok相關立法。

澳洲影子內政及網路安全部長派特森（James Paterson）接受天空新聞（Sky News）訪問表示，TikTok對澳洲構成的國家安全威脅，與其對美國構成國家安全威脅的原因相同，艾班尼斯政府不該為不作為找藉口。

派特森指出，TikTok濫用使用者資料，並干涉民主，不僅充滿假訊息，還會對批評中國共產黨的內容進行審查。他並說，美國眾議院採取行動後，澳洲也必須行動，起草法案斷絕TikTok與「字節跳動」公司的關係，也就是打破TikTok與中國共產黨之間的關係。

▲澳洲執政黨與反對黨在是否限制TikTok方面持不同意見。圖為艾班尼斯與美國總統拜登舉行雙邊會談。（圖／路透）

派特森也表示，在美國做出決策後，艾班尼斯政府必須確保澳洲不會落後。如果中國共產黨將繼續不受管控的造訪數百萬澳洲年輕人的行動裝置、影響他們對世界的看法、濫用相關資料，「我們在任何時候都不該忍受這樣的國家安全威脅，特別是在戰略競爭加劇的時候」。

澳洲反對黨、自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）則呼籲艾班尼斯在TikTok議題上應展現領導力，「當我們被告知TikTok正在蒐集使用者的個人資訊給其他國家時，總理需要採取行動」。