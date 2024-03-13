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凱凱遭虐死未啟動「重大兒虐會議」？　北市：衛福部說不符合

▲▼台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲北市社會局長姚淑文。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

北市男童「凱凱」遭保母虐殺事件持續延燒，由於凱凱死於台北市萬芳醫院，且劉姓姐妹為台北市登記保母，具有嚴重外傷的凱凱去世後，北市社會局理應要做調查報告，但面對台北市政府調查報告內容，以及有無列入社安網「重大兒虐」事件？台北市社會局13日爆料，是衛福部保護司說「不符合」，所以才未列入。

「凱凱」遭到保母嚴重虐殺一事，因為「凱凱」死於在台北市的萬芳醫院，且身上具有嚴重外傷，依照規定，醫院端會通報當地政府，並由該地政府做調查報告；且若調查報告列為「重大兒虐案」，就可以提升成副市長層級的跨局處會議，更能即時、有效且具力道的對保母有約束力。

但對於北市社會局做的調查報告內容，台北市長蔣萬安13日參訪家扶中心時表示，自己了解社會局有掌握情形，且發文給中央了解，所以中央、地方有溝通。

一旁的社會局長姚淑文則補充道，在接到通報後，因為該案的照顧者是「保母」，不是所謂「親屬照顧者」或「直接同住的家屬」，當時有立即請示衛福部保護司，對該案是不是要立刻做「重大兒虐檢討會議、討論、檢討報告」等，但是「當時保護司認為不適用。」

姚淑文指出，並不是要迴避檢討報告，而是在整體在回報過程當中，希望了解法規跟準則，「當時中央的衛福部保護司和社家署對於本案都認為不適用，但台北市也因這個案件的發生，自行內部提出檢討，所以提出一個7項守護計畫，希望未來能夠做得更好。」

▲▼台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃國霖攝）

隨後，社會局也補充回應，有關本局針對此案行政調查及裁處，台北市於2023年12月25日受理通報後，檢警已介入偵查不公開，而本局收到通報後24小時內訪視保母，且派員了解案童相關社工服務狀況，並於法定期間內完成調查報告。

社會局提及，礙於調查證據有限、保母否認犯行，且因保母收押禁見，導致北市府請保母陳述意見的公文未能送達，檢方也因「偵查不公開」無法提供相驗報告、羈押原因等資訊，「本局已召開兒少保護專案研商會議，將依現有事證處分公告保母姓名。」

至於重大兒虐會議部分，社會局說明，北市2023年12月25日受理通報後，洽衛福部保護服務司，確認本案是否符合「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」，但保護司表示該計畫是針對兒少遭受父母、監護人或其他實際照顧者之人重大虐待事件，此案行為人為居家式托育服務提供者，也就是保母，所以不符合該計畫。

社會局稱，當時保護司建議本局另洽中央主管居家式托育服務、收出養業務「衛福部社家署」，而北市於2023年12月27日洽詢社家署，對方說涉及署內跨科室業務，是否召開重大檢討會議尚在研議中，如需召開再行通知，但迄今北市府未接獲回覆。

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