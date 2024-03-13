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凱凱死不瞑目「關鍵善人是她」　戳破保母謊言！網淚：可惜救不了

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／劉維榛報導

1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母虐殺，送醫被發現體無完膚，劉女聲稱是噎奶，其他傷勢是自摔、磨牙導致的，泯滅人性的供詞引爆全台怒火。而戳破劉女無恥謊言的關鍵，是負責照顧劉老父親的看護，她拍下凱凱被施暴的畫面，讓網友淚崩「感謝這個外傭，不然孩子死不瞑目」、「可惜太遲，沒有救到小朋友」。

去年平安夜凌晨，凱凱被送到萬芳醫院，小小身軀體無完膚，生殖器被燒到焦黑、牙齒斷4根、10隻指甲被拔光，甚至額頭骨凹陷、屁股嚴重變形，手腳趾頭疑似遭重擊或重夾的黑青。

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對於凱凱為何有這些嚴重傷勢，劉女卻面不改色回應，是噎奶嗆到、自己撞牆及磨牙太大力而斷掉。而涉嫌聯手對凱凱施暴的，還有劉女的妹妹，但她否認虐童，只承認有處罰孩子站在水桶裡，跌倒後有扶起來，再要求繼續罰站。

所幸老天有眼，負責照顧劉父的看護證詞成了羈押劉女的致命關鍵。報導指出，凱凱受虐時，看護曾努力阻止，但看著劉姓姊妹無動於衷，就怕哪天會出事，且可能會被嫁禍，擔心自身難保之下，便偷偷側錄施暴的影片。

不過看護第一時間沒說出實情，直到今年1月間劉父病逝，同時結束雇傭關係後，她才拿出當初拍的影片，並述說凱凱生前最後3個月的地獄般生活，包括目睹吃杯裝廚餘、白天被綁在椅子旁罰站，有時站在水桶裡，晚上雙手更被綁成木乃伊睡覺。

檢察官將劉姓保母聲押禁見獲准，後續檢警再次傳訊劉女妹妹時，發現妹妹正與其他家人勾串製造凱凱摔倒的說詞，2月間再將劉女妹妹聲押禁見獲准。至於負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇，昨（12）日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，遭檢方裁定30萬交保候傳。

對此，網友也紛紛淚嘆，「如果影片出來了，大眾一定止不住暴怒的拳」、「感謝這個外傭，不然孩子真的死不瞑目」、「謝謝好心的外傭揭發這一切，不然相信同樣的憾事會繼續發生在保母家」、「謝謝外傭，好人有好報」、「不判死真的難解民怨！五馬分屍都不足以洩憤」、「警方要小心保護外傭，免得被可怕保母尋仇」、「真的不知悔改，還說謊」、「這個外傭讚欸」、「可惜太遲，沒有救到小朋友」。

▼凱凱生前心疼照片曝光。（圖／翻攝親友臉書）

凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝。（圖／翻攝親友臉書）

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