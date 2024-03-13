遭議員轟「虐童案」沒檢討　新北社會局：不斷反思、全力陪伴家屬

▲社會局副局長許秀能。（圖／新北市社會局提供）



記者崔至雲／台北報導

台北市1歲多設籍新北市的男童凱凱（化名）遭保母虐死，引發全台關注，國民黨台北市議員陳炳甫今（13日）痛批新北市政府、兒童福利聯盟，「至今不好好檢討，講些五四三」。對此，新北市社會局表示，他們不斷反思、積極面對此事，未來將持續積極努力、盡全力陪伴家屬。

第一時間接獲「凱凱」外婆陳情的陳炳甫下午召開記者會表示，事發至今，各個單位包括兒福聯盟、新北市政府與台北市政府，都說了他們做了該做的事，但為什麼虐童案還是發生、凱凱還是走了？這代表社安網裡面有一定漏洞跟疏失。

陳炳甫批新北市政府、兒福聯盟，指新北市政府直到昨（12日）晚上才發4點聲明，且「裡面全部都是亂講！」包括聲稱「相關訪視由兒盟接手，樹鶯社福中心社工仍持續和阿嬤連繫」等，但他在意的是2023年9月1日由兒福轉介到新保母後，新北市有沒有去關心？「他們（新北市）把焦點放在跟阿嬤聯繫，是去看阿嬤，還是要看小朋友？」質疑新北市政府不好好檢討，講一些五四三。

新北社會局副局長許秀能表示，孩子的逝去，他們感到悲痛不捨，面對事件，他們一定會努力讓整個社會安全網絡，方方面面都更綿密。社會局在此案從凱凱母親向中心尋求協助開始，就全程陪伴祖母家庭，包含提供奶粉尿布等資源，並額外提供生活扶助金，在意外事件發生後，也全程陪伴祖母，並且提供喪葬、法律扶助等協助。

許秀能強調，面對憾事他們會不斷的反思、積極面對事件，並且一一檢視，不論在程序和過程上，他們都要做得更多、更到位，保障兒少生命安全。