批3單位沒反省！陳炳甫爆：兒盟稱該做都做了　LINE對話是家屬斷章取義

▲國民黨台北市議員陳炳甫召開記者會，談及「凱凱」遭虐死一事，批評兒盟、台北市、新北市政府應該檢討。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

男童「凱凱」遭保母虐殺事件持續發燒，最早接獲陳情案的國民黨台北市議員陳炳甫於13日召開記者會，痛批兒福聯盟、台北市政府與新北市政府應該要檢討；此外，陳炳甫也爆料，自己11日與兒盟通話，當時兒盟聲稱「該做的都做了」，且LINE對話是「家屬斷章取義截圖」，直至12日檢調搜索懷疑社工資料造假，痛批3單位沒有反省之心。

第一時間接獲「凱凱」外婆陳情的陳炳甫13日下午召開記者會，先是為不幸離世的「凱凱」默哀30秒，並希望對方無病無痛、找到更好的家庭與家人。陳炳甫表示，由於「凱凱」唯一親屬外婆，一開始就表明不願意曝光，所以自己至今都未主動聯絡媒體，儘管手上擁有所有相片資料，但一張都沒外流，尊重家屬意見。

陳炳甫提及，事發至今，各個單位包括兒福聯盟、新北市政府與台北市政府，都說了他們做了該做的事，但為什麼虐童案還是發生、凱凱還是走了？這代表社安網裡面有一定漏洞跟疏失；先前自己覺得雙北社工人員有限，在現有SOP中有很多事做不完，難以要求額外東西，且兒盟也是績優機構，也許是社工訓練不足、沒發現問題，才沒在第一時間嚴重咎責。

陳炳甫指出，但自己會特別召開記者會，就是因為事發後各個單位沒有深刻檢討、認真反省，「凱凱」在2023年12月24日不幸過世，一直到今年3月11日被媒體揭露後才引爆出來，「這3個多月來，3個單位到底做了哪些事情？沒看到3單位因為此事做積極改變，這令人非常難過。」

陳炳甫認為，台北市政府至少做了相對積極的動作，3月11日上午新聞爆發後，當天下午就提出7點改善計畫，其中包括自己一再強調的「未來訪視不應該由單一人員訪視」，畢竟一個人可能會有見解不同、經驗不足等疏忽，若透過2單位去訪視，就沒有辦法作弊，甚至可以1人訪談保母、1人帶小孩到旁邊確定身體有無不尋常傷痕及反應等。

陳炳甫說，相對之下，新北市政府、兒福聯盟做了什麼反應？新北市政府直到12日晚上才發4點聲明，且「裡面全部都是亂講！」包括聲稱「相關訪視由兒盟接手，樹鶯社福中心社工仍持續和阿嬤連繫」等，但他在意的是2023年9月1日由兒福轉介到新保母後，新北市有沒有去關心？「他們（新北市）把焦點放在跟阿嬤聯繫，是去看阿嬤，還是要看小朋友？」質疑新北市政府不好好檢討，講一些五四三。

▲陳炳甫召開記者會，會前替凱凱默哀30秒。（圖／記者袁茵攝）

此外，陳炳甫也爆料，自己11日晚上與兒盟秘書長通電話，當時對方一再說「做了很多事」、「社工壓力很大」、「督導很懊惱且睡不著」，而自己當時沒看到網路上流傳的LINE對話照片，所以就相信兒盟了，且還好心提醒對方說「依照我看到的資料，很難相信這樣的社工有去督導保母」，但兒盟卻說那些是「家屬斷章取義截圖」、「該做的都做了」。

陳炳甫痛批，一直到12日檢調搜索後，並且懷疑社工資料造假，進而延伸上銬案外案，「兒福聯盟跟新北市在2023年12月24日沒反省自己，更離譜的是，週一媒體爆發案件後，卻沒有反省之心，沒有面對問題、解決問題。」

陳炳甫表示，2023年12月24日醫院通報至今3個月，看起來有相當明確的案情，且外籍看護也給了明確證據影片，但目前調查還沒終結，離譜的是直至12日才到兒盟辦公室對涉案志工調查、搜索，「這3個月到底在幹什麼呢？」也許檢調有他們步驟，但對一般人來說，簡單、事實明確的東西，要到12日才啟動搜索，是一般人無法理解跟諒解的事情。

最後，陳炳甫也透過記者會對外呼籲，近期民眾掀起對兒盟的退捐潮，自己個人是小額捐款，但不會退捐，畢竟兒盟手上還有很多計畫正在執行，且仍然幫助很多幼童，只是也希望兒盟對外說清楚，包括人事費用一年高達3.7億元，志工每個月能拿到多少薪資？

被問到是否認為新北市長侯友宜應該要出面坦承有疏失，並跟市民道歉？陳炳甫說，不管是中央政府或地方政府，都是一個團隊，當然市長身為團隊之首有一定責任，但事發之後，相關單位有沒有積極面對、承認錯誤進而改進，這才是最重要的事。

陳炳甫認為，台北市長蔣萬安與侯友宜都一樣，重要的是下面的社會局、團隊，例如台北市為什麼可以在週一下午提出7點改善？而新北市則要到12日遭新北市議員指責後，才草草提出4點計劃改善？且對於記者提問質疑，講一堆時間、邏輯不對的事情，掩蓋自己錯誤，這才是最重要的。

媒體追問，會不會覺得新北市的公權力無法跟兒盟溝通、對抗？陳炳甫回應，這不是公權力問題，重點是有無積極關心，包括是否把小孩轉介出去後，就不關新北市政府的事情，甚至可以不用說「轉介」2字，而是「『丟』給兒盟後就不管了嗎？」