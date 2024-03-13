綠黨團批警上銬社工違反比例原則　「作秀、獵巫無助釐清案情」

▲社工遭警方上銬。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

訪視去年12月遭劉姓保母姊妹虐死1歲男童凱凱的陳姓女社工，昨被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，對此，民進黨立院黨團今（13日）表示，社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻違反比例原則上銬，將社工在媒體前上銬，這是一種作秀、獵巫，且無助釐清案件，反而會讓社會陷入對立、不解、陷入憤怒情緒中。

民進黨立委林月琴表示，社會現在檢討社工有無盡職，社工的確敏感度不夠也有所疏失，自己也是台北市社工師公會理事長，她現在靜待司法調查，但還是要幫她講幾句話，當有社會問題時，這麼多社工人員站在第一線，現在發生這樣的事情，機構沒有責任嗎？怎麼會甩鍋到一個社工身上？

林月琴指出，整件事情一開始就錯，後面步步錯，是誰給社工這個標準？機構不該督導管理嗎？現在已經是社工人力荒，請不要忽略這些社工們，讓他們有點信心。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，此刻要支持第一線辛苦的社工人員，昨天看到難以接受的一幕，社工人員遭到上銬，但社工不是暴力犯罪現行犯，警方卻違反比例原則上銬，且在媒體面前、沒有遮蔽，這對社工的專業、尊嚴是很大傷害，於心不忍，依據警察職權行使法，警方值勤明顯違反比例原則，將社工在媒體前上銬，是一種作秀、獵巫，希望社會停止獵巫，上銬社工無助釐清案件，反而會讓社會陷入對立、不解、陷入憤怒情緒中。

吳思瑤指出，依據兒權法，地方政府就是兒少第一線執勤機關，但民進黨不會認為中央沒責任，中央依兒權法，有督導、協助地方政府義務，因此在制度不夠完備處，中央來補強，資源不夠的地方，中央來協助，在執行不夠有落實的，中央也願意幫地方一把。

吳思瑤也強調，該案不能本末倒置，應當承擔責任的第一線地方政府，台北市長蔣萬安應檢視北市社福機關執行；號稱人民保母的新北市長侯友宜，「新北從恩恩案，到凱凱案，禁不起下個事件發生，也要呼籲國民黨不要消費悲劇，不要讓悲劇事件，成為操弄政治攻防藉口、理由，「令人非常傷痛。國民黨立委還有長期在兒福界的王育敏，王育敏如果願意，絕對可以發揮專業為受害者說話，提出對於地方政府執行失靈的針砭」。