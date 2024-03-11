牙斷、額頭凹陷！1歲嬰疑遭保母虐死　北市：去年9月訪視「無異樣」

▲劉姓保母姊妹檔涉嫌虐待幼童3個月致死，已遭檢察官聲押獲准，圖為劉姓姊姊。（圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

台北市發生一名1歲半男嬰凱凱（化名）疑遭保母虐死案；此案因父母入監無法照料凱凱，所以由社會局、兒福聯盟協助，轉介給一位領有執照的劉姓保母照顧，結果保母與其妹妹疑似對凱凱虐待致死，遭台北地檢署依虐童致死罪聲押。對此，台北市社會局11日回應，曾經在2023年9月26日實施訪視，但當時沒有異樣。

針對男嬰凱凱受到保母的不當對待案件，台北市社會局11日表示，本案為新北市政府社會局個案，後由兒盟辦理出養案，兒盟辦理無血緣收出養，是中央（衛福部社家署）立案許可，出養前若親屬無法照顧小孩，兒盟會自行委託該基金會合作的保母短期照顧，委託期間由兒盟定期訪視追蹤個案狀況。

社會局指出，該兒童為兒盟自行委託於保母，保母收托時通報本局文山區居家托育服務中心，居服中心依照規定於收托後1個月內進行托育訪視，訪視時知悉該案兒盟社工會一個月訪視一次，了解兒童被照顧的狀況。

社會局提及，劉姓保母為兒盟合作的保母，於2022年10月取得台北市居家托育人員登記，核發登記證前，社會局派員實地訪查居家安全符合規定後始發登記證，辦理登記時保母就提到是為了與兒盟合作，故依兒盟要求向收托地縣市政府（台北市）申請居家托育登記證。

社會局說明，案主於2023年9月1日由兒盟轉介給劉保母托育，本局接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規於一個月內訪視，社會局曾於當年9月26日實施訪視，當時並無異樣；社會局於2023年12月25日接獲兒保案通報後，立即派員至劉姓保母家訪視，後續依兒少保處理流程調查，本案已由檢調司法偵查中，據了解目前加害人仍在羈押中，本局將密切追蹤。

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

關於此案，檢警調查，劉姓保母24小時照護年僅1歲多的凱凱，每月可領到約3萬元津貼，但劉女絲毫沒有愛心，每天只用紙杯裝盛食物自己都不吃的廚餘、燒焦食物給凱凱吃，還要凱凱去浴室裡面進食，如果凱凱沒吃完，就直接在浴室裡痛毆一頓。

平常時間，凱凱動不動就被叫去罰站，凱凱肢體發育尚未完全，難免不適搖晃，就會被「愛的小手」招呼，到了晚上，凱凱會被用布條將雙手反綁，像是個木乃伊一樣，躺在嬰兒床上，連翻身都有問題。

2023年底，凱凱突然呼吸困難，劉姓保母在家自行急救無效後送醫，向醫院辯稱凱凱噎奶嗆到，醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴事件，檢察官會同法醫相驗後，認定是人為傷害，但劉姓保母仍堅持沒有動手。