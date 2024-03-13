虐童案事發3個月「社工昨遭上銬」　綠委：對案件偵辦有何幫助？

▲兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者張君豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市1歲男童凱凱（化名）去年12月遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，對此，民進黨立委洪申翰13日批評，檢調要查就好好查，事發三個月後，再來搞這種把社工上銬遊街的畫面，「對案情的偵辦和釐清，到底有什麼麼幫助？」

凱凱由於家庭功能不彰，2023年9月間由新北市府媒介交兒盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料12月底卻遭保母虐死，兩人事後遭收押。負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，遭檢方裁定30萬交保候傳。

凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工，12日被上銬移送，複訊後依30萬元交保，哭著離開地檢署。引發社會譁然。台北市社會工作人員職業工會也發出聲明提到，根據《警察職權行使法》第20條第1項規定，以及《執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法》第6條及第7條，請問警方上銬是否具正當性及符合比例原則？

對該案，洪申翰強調，檢調要查保母虐童案，就好好查，但事發三個月後，再來搞這種把社工上銬遊街的畫面，刺激困局裡各方的仇視和對立，「這對案情的偵辦和釐清，到底有什麼麼幫助？」

