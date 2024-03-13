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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

虐童案朱立倫批中央「要官員下台」　綠委轟不要臉：消失的雙北市府呢

▲朱立倫出席「虐童案引發公憤！消失的社會安全網，民進黨應為失能擺爛負責！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫出席「虐童案引發公憤！消失的社會安全網，民進黨應為失能擺爛負責！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

北市一名1歲多的男童，去年9月經新北社會局以及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，保母手段兇殘也引爆全民怒火，國民黨主席朱立倫砲轟中央社會安全網，更要求官員「今天就下台」。民進黨立委林俊憲12日表示，虐童案不應成為政治攻擊題材，朱立倫居然不要臉到出來開這種記者會，消失的雙北市政府呢？台北市社會局呢？新北市社會局呢？貴黨身為兒福盟董事的王育敏呢？敢開這種記者會，只有三個字：不要臉。

對該起悲劇，林俊憲說明，社會安全網從來不是中央或地方單一角色就能做好的議題，衛福部身為上級指導機關，角色就是分配預算或擬訂政策目標，再由地方政府社會局去執行。國民黨既然什麼都要中央負責，「那我們要一個毫無用處的北市府做什麼？原地解散算了。」

林俊憲直言，自己最氣憤的是，朱立倫帶這種惡質風向，受害最深的是誰？不是中央，而是每一個可能正在面臨類似危險的孩子。只因為是國民黨執政，就刻意想要淡化雙北市社會局的責任，包庇他們的過失。不趁這個時機全面檢討，何時會再發生下一起？沒有人知道。

林俊憲表示，兒少議題不是政治攻防的工具，無論雙北社會局、衛福部甚至兒福盟，應該要是齊心協力的夥伴，努力補破網，與政治無關。很遺憾的，朱立倫滿腦子只想著算計、想著卸責，所謂「噁心的大人」，莫過於此。

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