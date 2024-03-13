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社會 社會焦點 保障人權

「單手拎嬰」頭下腳上狂拍頭　竹科爸媽怒告...惡劣照護員慘了

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲新竹一名新生兒遭產後護理之家的照護員，單手拎腳、拍打頭部，造成頭骨、四肢受傷。（示意圖／取自Pixabay）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一家產後護理之家的萬姓嬰兒照顧員，在照顧一名剛出生的女嬰小婷（化名）時，為了節省時間，竟然單手抓起女嬰的腳，呈現頭下腳上的姿勢，過程中還多次拍打小婷頭部，造成女嬰頭骨、四肢受傷，小婷父母發現後憤而提告求償。新竹地院審理後，判萬女及業者應連帶賠償家屬40萬元，業者另應賠償小婷母親5萬5千餘元，可上訴。

判決指出，小婷母親生下小婷後，於2021年12月5日入住該產後護理之家，當天小婷父母一直在9樓房間照顧女嬰，直到晚上11時許才將小婷移到7樓嬰兒觀察室，原本應由護理人員照顧，但6日凌晨卻只有萬女一個人，在嬰兒觀察室內照顧多名嬰兒。

萬女在照顧小婷期間為求方便迅速，在將小婷從嬰兒車床移動到工作台時，多次以一手抓起女嬰的雙腳或單腳，導致小婷有片刻時間直接呈現頭下腳上的姿勢被拎起，過程中造成小婷頭部、身體撞到嬰兒床圍欄和工作台，萬女甚至多次拍打小婷頭部，造成小婷右臉頰鈍挫傷瘀青、右大腿外側紅斑、左側頂骨頭紅腫等傷勢。

小婷父母認為小婷才剛出生不到一周，便遭受如此對待，感到痛苦至極，無法原諒，質疑業者竟放任沒有護理人員與保母執照的萬女，一人在嬰兒觀察室內照顧多名嬰兒，且萬女對多名嬰兒心不在焉，隨興至極，讓他們不敢置信，憤而向萬女及業者求償200萬元，業者另應賠償小婷母親10萬元。

萬女辯稱她並未傷害女嬰，而業者則辯稱，依據當時監視器畫面，看不出來小婷有受到任何碰撞，且新生兒頭部血腫、身體瘀青等，是出生時常見的症狀，

法官勘驗監視器畫面，認為萬女事發當日照顧小婷時，確實未以手托住嬰兒頸部抱起小婷，且以一手抓起女嬰雙腳或單腳，將小婷從嬰兒床拎起或於工作台上移動，甚至多次拍打女嬰頭部，造成女嬰頭部血腫、身體瘀青等傷勢。

新竹地院審理後，刑事部分依過失傷害罪，處萬女拘役40日，得易科罰金；民事部分，法官審酌小婷父親任職於竹科某科技公司，年薪451萬，母親碩士畢業，目前留職停薪，萬女現為中藥草販售業務人員，判萬女與業者應連帶賠償小婷及其父母共40萬元，另業者應賠償小婷母親5萬56815元，可上訴。

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