凱凱一出生就被兒盟照顧　新北議員再揭2疑點

▲兒盟董事長林志嘉日前出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市發生一起駭人虐童案，民進黨新北市議員卓冠廷昨轉述凱凱家屬友人說法，指阿嬤花了1年透過法院取得監護權，出養並非家屬主動提出，而是社工找家屬提等內幕，他今（13日）再度表示，原來凱凱已經給兒盟照顧過一次，第一位保母是否就是犯案的劉姓保母？為什麼拒絕阿嬤聘用的周保母照顧？不能接受兒盟的內規比法律跟政府公權力還大。

卓冠廷今天表示，新北市社會局終吐實，凱凱一出生就被兒盟照顧過，新北市社會局在他昨天直播提出疑點後，終於說明了3月11日就應該對社會大眾說明的重點：原來凱凱生母在懷孕的時候，就找兒福聯盟要出養，因此凱凱在出生後，就進入過兒盟照顧體系。

卓冠廷表示，社會局講的平鋪直敘，但他是看得心驚膽顫：原來凱凱已經給兒盟照顧過一次？他提出兩點質疑：第一，凱凱第一次在兒盟的保母是不是犯案的劉姓保母？如果不是，那為什麼凱凱不是給第一位保母托育？兒盟又是透過怎樣的程序，把凱凱交到惡魔般的劉姓保母手中？第二，凱凱之後回到家中，阿嬤聘用到有好好照顧他的周保母，兒盟又為什麼拒絕她來照顧凱凱？

卓冠廷說明，社會局昨晚的說法有點複雜，他來幫大家翻譯一下：社會局社工有幫阿嬤向兒福轉達這個需求，但是就如兒盟執行長今天記者會講的，因為兒盟有配合保母，所以無法由原保母繼續照顧。

卓冠廷質疑，「天吶，凱凱是新北市的孩子，為什麼社會局在面對兒盟，會這麼的謙卑？連爭取原保母照顧都做不到？兒盟的堅持，是否真的是兒童最佳利益考量？外界現在都非常質疑，兒盟真的要出來說清楚」；但他絕對不能接受，兒盟的內規比法律跟政府公權力還大，大到新北社會局只能轉達需求。

卓冠廷說明，他認為社會局是上級，在兒盟面前，不能變成下級單位，這是身為新北市議員的職責，希望社會局硬起來，不能再有下一個凱凱了。