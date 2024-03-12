凱凱遭保母虐死有疑點？市議員爆料：非阿嬤主動要出養

▲新北市議員卓冠廷。（資料照／翻攝自卓冠廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台北市發生一起駭人虐童案，民進黨新北市議員卓冠廷今（12）晚間透過社群平台指出，家屬友人的說法，與社會局說明的內容有多項出入，其實，阿嬤花了1年透過法院取得監護權，出養並非家屬主動提出，而是社工找家屬提，沒想到最終變成凱凱被帶去給劉姓保母照顧，還看不到孩子的悲劇，「虐死案關係圖，還有真相待釐清，有責任的一個都別想跑」。

卓冠廷今天晚間表示，從昨天看到新聞，相信很多人一開始都以為是台北市的案子，後來幫助過家屬的地方友人跟他辦公室爆料，才知道不幸過世的凱凱和照顧他的阿嬤是住在新北市樹林，自己的選區，他真的很難過。

卓冠廷表示，今天他跟辦公室同仁很努力的想多了解一些案情，但沒想到國民黨從朱立倫主席到好幾位立委，竟然主動開了記者會，抨擊說是民進黨政府的錯，叫衛福部長薛瑞元下台，這套說法，真的是滿滿既視感，彷彿恩恩案翻版，只是凱凱的案子更離譜，涉及新北市和台北市的責任，甚至是資歷跟資源最豐富的兒福聯盟都出了問題。

卓冠廷表示，根據《兒少法》和《居家托育管理辦法》，凱凱的個案管理在新北市，保母的托育服務管理督導是台北市，都是地方政府權責。至於兒福聯盟基金會，當初成立是在教育部，現在出收養等業務是衛福部管，他認為，中央法規該修更嚴，就修，但國民黨現在急著砲打中央，完全忽視雙北市的責任，是無法跟人民交代的，反而留下更多問號。

卓冠廷透露，這位有幫助過家屬的友人，真的是看不下去，他說家屬不是像社會局所說，主動要出養凱凱的，而是當時有「社工」跟家屬提，有人想要收養凱凱，問他們有沒有意願？才走到後面的出養程序。

卓冠廷指出，對方告訴他的情況，跟社會局昨日新聞稿內容，有三點出入整理如下：社會局指家屬無力照顧男嬰、家屬主動提出要出養、兒盟是家屬自己選的。不過卓說，這個說法，實在與在家屬身邊協助的友人說法出入太多，彷彿急著撇清責任。

卓冠廷表示，家屬地方友人說法是：阿嬤請得起私人保母，只是一人負擔辛苦，希望能夠有補助才向社福中心求助；阿嬤花了一年透過法院取得監護權，出養不是他們主動，是有社工找家屬提出有人可以收養，家屬其實不清楚出收養的程序跟內容，沒想到最後演變為凱凱被帶去給劉姓保母照顧，還看不到小孩的悲劇。

卓冠廷說，根據他自己的選民服務經驗，如果孩子的父母都出了狀況，通常是面臨小孩被安置，但只要祖父母或是家族中的親戚，有意願想要留下孩子，會協助家屬申請補助，甚至最後能走完法院更改監護權程序的家屬，都是想要孩子的，所以阿嬤都花了一年走完更改監護權程序，然後社會局又說是阿嬤「主動」找機構要出養凱凱，這真的矛盾。

卓冠廷表示，社會局應該要說明清楚，他也發了公文跟社會局索資，這件事情，所有的相關單位都應該要配合檢方調查，然後徹底的檢討改進。