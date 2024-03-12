　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凱凱遭保母虐死有疑點？市議員爆料：非阿嬤主動要出養

▲▼卓冠廷。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲新北市議員卓冠廷。（資料照／翻攝自卓冠廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台北市發生一起駭人虐童案，民進黨新北市議員卓冠廷今（12）晚間透過社群平台指出，家屬友人的說法，與社會局說明的內容有多項出入，其實，阿嬤花了1年透過法院取得監護權，出養並非家屬主動提出，而是社工找家屬提，沒想到最終變成凱凱被帶去給劉姓保母照顧，還看不到孩子的悲劇，「虐死案關係圖，還有真相待釐清，有責任的一個都別想跑」。

卓冠廷今天晚間表示，從昨天看到新聞，相信很多人一開始都以為是台北市的案子，後來幫助過家屬的地方友人跟他辦公室爆料，才知道不幸過世的凱凱和照顧他的阿嬤是住在新北市樹林，自己的選區，他真的很難過。

卓冠廷表示，今天他跟辦公室同仁很努力的想多了解一些案情，但沒想到國民黨從朱立倫主席到好幾位立委，竟然主動開了記者會，抨擊說是民進黨政府的錯，叫衛福部長薛瑞元下台，這套說法，真的是滿滿既視感，彷彿恩恩案翻版，只是凱凱的案子更離譜，涉及新北市和台北市的責任，甚至是資歷跟資源最豐富的兒福聯盟都出了問題。

卓冠廷表示，根據《兒少法》和《居家托育管理辦法》，凱凱的個案管理在新北市，保母的托育服務管理督導是台北市，都是地方政府權責。至於兒福聯盟基金會，當初成立是在教育部，現在出收養等業務是衛福部管，他認為，中央法規該修更嚴，就修，但國民黨現在急著砲打中央，完全忽視雙北市的責任，是無法跟人民交代的，反而留下更多問號。

卓冠廷透露，這位有幫助過家屬的友人，真的是看不下去，他說家屬不是像社會局所說，主動要出養凱凱的，而是當時有「社工」跟家屬提，有人想要收養凱凱，問他們有沒有意願？才走到後面的出養程序。

卓冠廷指出，對方告訴他的情況，跟社會局昨日新聞稿內容，有三點出入整理如下：社會局指家屬無力照顧男嬰、家屬主動提出要出養、兒盟是家屬自己選的。不過卓說，這個說法，實在與在家屬身邊協助的友人說法出入太多，彷彿急著撇清責任。

卓冠廷表示，家屬地方友人說法是：阿嬤請得起私人保母，只是一人負擔辛苦，希望能夠有補助才向社福中心求助；阿嬤花了一年透過法院取得監護權，出養不是他們主動，是有社工找家屬提出有人可以收養，家屬其實不清楚出收養的程序跟內容，沒想到最後演變為凱凱被帶去給劉姓保母照顧，還看不到小孩的悲劇。

卓冠廷說，根據他自己的選民服務經驗，如果孩子的父母都出了狀況，通常是面臨小孩被安置，但只要祖父母或是家族中的親戚，有意願想要留下孩子，會協助家屬申請補助，甚至最後能走完法院更改監護權程序的家屬，都是想要孩子的，所以阿嬤都花了一年走完更改監護權程序，然後社會局又說是阿嬤「主動」找機構要出養凱凱，這真的矛盾。

卓冠廷表示，社會局應該要說明清楚，他也發了公文跟社會局索資，這件事情，所有的相關單位都應該要配合檢方調查，然後徹底的檢討改進。

ET快訊
桃園人「通勤5小時」到新北上班！地點曝網跪了：當作賺房價
快訊／大樂透3億一注獨得！
男友嘴巴長菜花「吃到不乾淨便當」
盤點兒福聯盟3大爭議！　拒收「波多野結衣」卡捐款
凱凱遭虐死　社工「提3點看法」要大家有認知：兒虐不會消失
凱凱遭保母虐死有疑點？議員爆料：非阿嬤主動要出養

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安被爆下令潑咖啡滅證？吳宗憲：若檢察官放消息帶風向，手段低俗

民主基金會當黨產？　國民黨做民調竟申請逾百萬補助

蕭美琴「美中微妙時刻」出訪美國　華爾街日報曝：計畫會見官員

凱凱遭保母虐死有疑點？市議員爆料：非阿嬤主動要出養

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

陳永康質詢提陸船翻覆案法條總整理　陳建仁頻點頭：學到很多很感動

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

阿沁「躺著賺」年版稅破千萬　20年寫600首歌「謝謝他們還紅」

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

高虹安被爆下令潑咖啡滅證？吳宗憲：若檢察官放消息帶風向，手段低俗

民主基金會當黨產？　國民黨做民調竟申請逾百萬補助

蕭美琴「美中微妙時刻」出訪美國　華爾街日報曝：計畫會見官員

凱凱遭保母虐死有疑點？市議員爆料：非阿嬤主動要出養

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

陳永康質詢提陸船翻覆案法條總整理　陳建仁頻點頭：學到很多很感動

快訊／大樂透頭獎3億一注獨得　獎落桃園市桃園區

桃園人「通勤5小時」到新店上班！地點曝光鄉民跪了：當作賺房價

美國2月CPI年增3.2%　增幅高於市場預期

高虹安被爆下令潑咖啡滅證？吳宗憲：若檢察官放消息帶風向，手段低俗

民主基金會當黨產？　國民黨做民調竟申請逾百萬補助

台大網紅安蕾不甩抄襲！「刪IG負評＋踢粉出群組」警告：別再討論

跑咖網美遭轟「家是死人？」　限動發聲：已截圖可提告

狐臭「3情況」味更濃！醫勸：少吃辣　止汗劑最佳使用時機曝

蕭美琴「美中微妙時刻」出訪美國　華爾街日報曝：計畫會見官員

ITI國際企業經營班證書　知名企業尋才的金鑰

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書

男童遭保母虐死　總統府：蔡英文聽到後很痛心

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

游錫堃搬離立法院長官邸！　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住

公職人員財產申報有股神　他持有20張台積電

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

更多熱門

相關新聞

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

北市一名1歲多的男童，去年9月經新北社會局以及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，保母手段兇殘也引爆全民怒火，居中轉介的兒福聯盟及前執行長、現任董事、國民黨立委王育敏社群也被灌爆，但她未多作表態，僅PO出在台中巨蛋剪綵照片，事發數日後，王育敏才在臉書表示，下週將在衛環委員會召開會議。但民眾不買單相關說法，紛紛留言痛批，「保母妳們找的，訪視也是妳們，出事全推給政府」、「兒福董事最近才知道這件事？」

凱凱去年9月就遭虐　檢方要查兒福聯盟疏失責任

凱凱去年9月就遭虐　檢方要查兒福聯盟疏失責任

高雄藍軍整備　佈局2026「拚打團體戰」

高雄藍軍整備　佈局2026「拚打團體戰」

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書

關鍵字：

虐童案卓冠廷民進黨國民黨社會局

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面