廖偉翔稱「缺藥潮」遭打臉　藥師聲援 : 完全被斷章取義

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

日前國民黨立委廖偉翔針對「缺藥潮」議題質詢衛福部部長薛瑞元，發言內容卻遭藥師公會公開指控廖偉翔惡意抹黑藥局囤藥。藥師沈采穎昨（8日）發文聲援廖偉翔，表示廖的發言是遭斷章取義，並肯定其關注缺藥及藥價議題的表現。

藍委廖偉翔日前質詢發言遭誤解為「抹黑藥局囤藥」，受藥師公會公開譴責。沈采穎表示，自己同為藥師，第一時間看到廖說「藥局囤藥」也相當不滿，立即致電向其抗議，但她發現廖的發言完全是被斷章取義。沈說明，廖偉翔從頭到尾在表達的都是「部分基層社區藥局擔心缺藥，造成須加價訂藥、備藥」的問題，並沒有惡意抹黑藥局囤藥。

沈采穎也對廖偉翔表達相當的肯定，她說，廖偉翔確實一直都在關注缺藥及藥價議題，上個月28號就已經提案「保障藥價」，更在前日獲得衛環委員會通過，甚至在質詢中緊追健保點值問題，算是推動藥價改革的夥伴，但在通過的同一天，「卻因為同一個議題被誤解、被帶風向譴責，廖也承受了很大的壓力」。

沈采穎表示，樂見他持續推動相關改革，為醫藥團體與病患的權益發聲。她更強調，希望執政黨能夠一起努力解決問題，而非著重於操弄輿論，破壞藥師團結，這樣的作法對於改善藥師權益與醫療環境都毫無助益。

