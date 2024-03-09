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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘指國民黨立委素質「差得很整齊」　違憲謬論百出「太離譜了」

▲▼內政委員會 管碧玲 高金素梅 柯建銘 傅崑萁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘、內政委員會召委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新國會各黨交鋒激烈，新科立委為搏版面花招百出，民進黨立院黨團總召柯建銘8日發出長文感嘆，國民黨立委素質之差30年僅見，而且差得很整齊，每次質詢都成笑話，不管上對下、不可反質詢、不可插話⋯⋯⋯違憲違法言論謬論百出，「七講八漏氣」，不只義和團化也馬戲團化，就統稱「國民黨新科立委症候群」，有藥醫否？

新科國民黨立委個個花招百出，翁曉玲質詢行政院長陳建仁時嗆「質詢看守內閣白費唇舌」、「我質詢你是上對下」；牛煦庭問「你對天主反省內容是什麼」、「你知道我為何當選嗎？」；羅廷瑋則要求行政院對國人驗尿，看是否有「乙型受體素」。

柯建銘指出，8日早上，立法院院會處理完報告事項，所有國民黨團及民眾黨團提出的國會改革、毀憲亂政法案，全部付委，當然包括翁曉玲條款的總統二輪投票、中配取得身分證6年改4年、國情報告改即問即答、NCC委員依政黨比例推薦，琳瑯滿目，美不勝收。

對於這些提案內容，柯建銘形容，猛虎出柙，千軍萬馬有沛然莫敵之勢。除可謂毀憲亂政、莫此為甚、「太離譜了」之外想到兩句台語：「落氣落觸、卸世卸眾」，國民黨盡洪荒之力，集違法違憲之極，在世界政治史，可上金氏世界紀錄。

柯建銘感嘆，這不是「憲政危險時刻」什麼才是？「全民驚聳時刻」也到了，但雖然看到藍白國會改革法全數付委，各有程度深淺的違憲主張，搖頭嘆息之餘，​同一天內也看到：台股盤中站上2萬點，創新高。

柯建銘指出，蔡英文完成馬英九神話，而去年8月22日柯文哲曾說賴清德當選總統，絕對「外資跑、台股崩」，不知柯文哲如何自處？且美國總統拜登同日用68分鐘報告國情咨文，表示不向普丁屈服，不賣先進武器給中國，比川普更明確，只要團結，沒有做不到的事，這是最壞的時代，也是最好的時代。

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