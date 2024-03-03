管碧玲拒「金門碰船案」題目　藍委：應撤換破壞憲政體制的官員

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會明（4）日將邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等人針對金門撞船案進行專案報告，未料管碧玲認為專報名稱「撞船」違背事實，據海委會提供給立院的專報書面，標題已改為取締事故案。國民黨立委廖偉翔認為，管碧玲的行為藐視國會、沒收國會，立法院應該立即向行政院抗議，要求撤換破壞憲政體制官員，這件事凸顯國會改革中的藐視國會罪、國會調查權、國會聽證權的重要性與急迫性，國民黨團會用最快速度提出版本。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷也說，管碧玲應該為了擅自更改報告名稱向國人道歉，並在明日專案報告，才能讓社會大眾了解事實。

洪孟楷認為，若管碧玲真的認為名稱不妥，應該第一時間向召委反映溝通，然而他沒有看到任何海巡署國會聯絡人，或官員跟召委辦公室聯繫，卻直接看到管在臉書開嗆，這樣的行為在印象中是前所未聞，行政部門擅自更改立法院專案報告標題，根本是嚴重藐視國會。他認為，行政權完全侵犯立法權，並強調明天絕對會有動作，國民黨團強烈要求管碧玲為不尊重立法權的行為，向全民道歉。

國民黨團明日上午8時15分將召開黨團大會，對內政委員會上各種可能攻防策略做沙盤推演，不排除在委員會抗議要求管碧玲道歉。

