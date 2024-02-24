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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委質疑台糖豬肉僅驗3％　綠委建議：你以後去抽血檢查記得把血抽乾

▲▼行政院長陳建仁到立法院進行食安專案報告 廖偉翔質詢 陳建仁怒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨新科立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，然後大量抽驗至20日，中央加上地方檢測結果是877比1，引起民眾疑慮。國民黨新科立委廖偉翔、台中副市長鄭照新昨都認為同批豬肉大部分已出售、換算下來僅檢驗3％。對此，民進黨立委蔡易餘忍不住酸，建議他們以後抽血檢查也要把全身的血抽乾乾…

瘦肉精事件陷入羅生門，就連民眾黨主席柯文哲日前都表示，如果其他肉都沒問題，那就是實驗室汙染，引來台中市衛生局長曾梓展反擊，稱這不是科學的說法。

行政院長陳建仁昨率部會首長進行食安報告，廖偉翔質詢時聲稱，經溯源編碼確認，同批豬肉售出372公斤，庫存剩11.7公斤，換算下來只有3%，但中央查了9包，裡面有1包驗出，還有97％追蹤不回來。

陳建仁回應，一群豬吃了瘦肉精，瘦肉精只會跑到一隻豬、一塊豬肉才奇怪，這是不合理推論。由於廖偉翔質詢過程中頻頻圍繞此論點打轉，讓陳建仁也忍不住動怒「我講的食安是科學，這就是科學，你講的是政治。」

對於廖偉翔說法，前立委莊競程表示，廖偉翔應該沒讀過生物統計學，但總質詢前做好功課很難嗎？中央檢測705次不同樣本零檢出，對比台中1個樣本檢出，哪一個取樣可以代表整個母體？他竟然想用那個1來代表整個母體？

對於鄭照新、廖偉翔主張中央檢驗僅佔同批豬肉3％、還有97％未檢驗，蔡易餘也酸，建議他們以後抽血檢查時，也要把全身的血抽乾乾。
 

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