陳建仁批中市府「太早公布瘦肉精爭議」！他搬證據打臉：就是說謊

▲行政院長陳建仁到立法院進行食安專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委廖偉翔今（23）日質詢行政院長陳建仁時表示，中央把驗出台糖豬肉驗出西布特羅的問題，都推給市政府，現在可能是實驗室汙染，但後續複檢也都有驗出，難道其他實驗室也都被汙染？質疑行政院的做法，卻遭陳建仁批評「我講的是科學，你講的是政治」。對此，廖偉翔晚間也搬出證據，痛批陳建仁「就是在說謊」。

陳建仁今日到立法院就食安問題進行專案報告。廖偉翔詢問，台中市驗出西布特羅，原本食藥署長說排除實驗室問題，為何又帶風向說要查實驗室？陳建仁說，現在就是只有那塊豬肉驗出瘦肉精，但原因還找不到，不過台中市政府在過程中，沒有讓台糖有機會說明，也沒有請求中央就公布了，「這樣合理嗎？要講道理啊。」

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

針對陳建仁指責是台中市政府太早公布，廖偉翔晚間在臉書痛批「我直接講，就是在說謊」。他搬出食安法第五條「各級主管機關依科學實證，建立食品衛生安全監測體系，於監測發現有危害食品衛生安全之虞之事件發生時，應發布預警或採行必要管制措施」，其中就包含公布檢驗結果、令食品業者自主檢驗及揭露資訊。

另外，中央衛福部頒布的「食品衛生安全預防性下架原則」及「食品衛生安全事件處理作業流程圖」也明確指出，地方政府主動查驗到有問題、不合格的食品，本來就要公布檢驗結果，並揭露給社會大眾。

廖偉翔直言，這不是台中市政府選擇要不要公布的問題，而是台中市政府依照規定本來就必須公布，「陳建仁卻選擇視而不見，在備詢台上盲目指控台中市府，完全就是失職。」

▼廖偉翔搬出食安法，痛批陳建仁說謊。（圖／翻攝自Facebook／廖偉翔）