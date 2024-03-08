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「炸彈裝在立法院！」江啟臣收到3封恐嚇信　勒索2000萬元

▲▼ 江啟臣收到恐嚇信 。（圖／江啟臣提供）

▲江啟臣收到恐嚇信。（圖／江啟臣提供）

記者崔至雲／台北報導

近日有多名立委收到炸彈恐嚇信，立法院副院長江啟臣表示，自己其實最近也收到3封恐嚇訊息，信中內容除了提到有炸彈裝在立法院外，也使用侮辱性字眼，同樣也提出高達2000萬元的勒索，呼籲大家在收到類似郵件，切勿點選其他網址或轉寄，以避免自己和他人遭駭。但最重要的還是請相關單位儘快掌握相關資訊，將不法份子繩之以法。

立法院炸彈恐嚇案頻傳，行政院長陳建仁指出，已經掌握部分個案IP是在境外，偵查過程一有消息就會跟大家報告，而內政部長林右昌表示，目前已掌握資訊，部分嫌犯在境外，已經啟動國際合作機制，也鎖定特定嫌疑人，而法務部長蔡清祥指出將依法嚴辦。

江啟臣表示，近來不論是立法院的委員同仁或是政治人物，都不斷收到恐嚇信，甚至有冒用名人的方式四處寄送電子郵件，光是6天就有5位立委收到，他其實也收到3封恐嚇訊息，除了使用侮辱性字眼，也同樣提出高達2000萬元的勒索。

江啟臣提醒大家務必提高警覺，立法院也會同步加強相關維安工作，確保委員及全體同仁的安全，也呼籲大家在收到類似郵件，切勿點選其他網址或轉寄，以避免自己和他人遭駭，但最重要的還是請相關單位儘快掌握相關資訊，將不法份子繩之以法。

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