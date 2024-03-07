質詢完火速離開挨轟「落跑」　羅智強駁：趕場時間緊湊差點跌倒

▲羅智強質詢邱太三。（圖／翻攝國會直播）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委羅智強今日質詢陸委會主委邱太三時，因連珠炮丟出多個問題狂問，卻不讓邱太三答詢，令邱太三忍不住抱怨「鴨霸」；此外，羅智強質詢完後火速收拾東西離開，引發立委蘇巧慧轟「落跑」。對此，羅智強解釋，他今天共登記5場質詢，趕場時間非常緊湊，他在換場時用跑的，還差點踩空樓梯跌倒，還好助理及時扶住，並非丟了問題就跑，而是趕著去下一場質詢、問下一個問題。

羅智強說，今天在內政委員會質詢完陸委會主委邱太三後，因為司法委員會排序第4的委員不在場，馬上要跳號到第5順位的他來質詢，所以他質詢一結束，就得立刻快步移動到司法法制委員會，不料卻引來蘇巧慧批評「問題丟了就跑」。

羅智強表示，蘇巧慧是三屆資深委員，雖然她今天只登記1場質詢，但應該深知立法院委員會質詢與質詢之間，時常要趕場，不然就會錯過質詢順位。羅智強指出，今天他一共登記5場質詢，在內政委員會談陸配權益與兩岸關係；在司法委員會談棄保潛逃、詐欺與妨害自由；在經濟委員會談電價上漲；在外交國防委員會談國家安全危機；在交通委員會為大安中正交界的東門市場鄉親發聲。

羅智強表示，為了準備5場質詢，前一天和團隊夥伴一起討論，擬問到三更半夜，很努力的要把握為民喉舌的每一次機會，不想辜負選民的付託。趕場時間非常緊湊，他在換場時用跑的，還差點踩空樓梯跌倒，還好助理及時扶住，「所以我不是丟了問題就跑，而是趕著去下一場質詢、問下一個問題。」

羅智強說明，台灣人民對新國會有很高期待，希望透過國會改革、立院議事來重塑台灣的新政治，帶給民眾好生活。立法院每天8個委員會，最少就有8個重要議題需要被認真探討，而這個禮拜三天委員會，他總共進行了14場質詢，是這週跨黨派質詢最多的立委，「我是跑了，但是跑起來為人民而戰、為民喉舌！」