綠委伍麗華收到恐嚇信！冒名陳其邁勒索2000萬：炸彈安裝在濟南路

▲民進黨立委伍麗華也收到恐嚇信。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國會恐嚇案第四起！繼國民黨立委羅智強、民進黨立委黃捷及王美惠相繼收到恐嚇信，立委伍麗華7日晚間證實，公務信箱下午收到冒充高雄市長陳其邁的恐嚇信件，要求交付新台幣2000萬元，否則將引爆安裝在北市濟南路的4顆遙控炸彈。當下伍麗華立即報警，並要求相關單位積極偵辦，維護民眾安全。

伍麗華表示，近期立委接二連三收到威脅，而她下午也在公務信箱收到冒充陳其邁的恐嚇郵件，對方聲稱已在北市中正區濟南路一段安裝4顆遙控炸彈，若不交付2000萬就引爆。當時她第一時間報案，請警方加強巡查，追查帳號來源。

伍麗華強調，受到這種威脅不能低頭，身為民意代表更是要把民眾安危放第一，這次嫌犯稱安裝炸彈的地點在立法院附近，不僅人潮眾多，旁邊還有學校，所以她已要求相關單位立即徹查，保障人民安全。

伍麗華指出，台灣是一個人權、安全指數很高的國家，近年來不單單是假訊息入侵，從境外撥打進來的詐騙電信更是猖獗，甚至已在國內有樣學樣，這對我們國家是很大的威脅。她呼籲，詐騙恐嚇零容忍，期許全民打詐，守護清淨家園。

▼嫌犯冒名陳其邁。（圖／翻攝自臉書／伍麗華）