唐鳳打詐獲肯定？郭正亮預言「一定下台」：藍綠難得有高共識

▲數發部長唐鳳7日到立法院進行業務報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院交通委員會今（7）邀請數位發展部長唐鳳進行業務報告，被民進黨黨內解讀「期末考」意味濃厚，不過唐鳳自豪最近看到大家對於數發部防詐「已經有很多的肯定」，至於自身去留議題目前並沒有收到長官的決定。對此，前立委郭正亮爆料，唐鳳是難得藍綠共同認為不適任的部長，一定會下台。

對於外界解讀唐鳳今天赴立法院備詢，有「期末考」意味，唐鳳今天會前受訪說，今天是數發部在交通委員會第一次報告，應該是「期初」，其實最近有看到大家對於數發部防詐上，「已經有很多的肯定」，包含數發部主責的電商，已經連續5個月沒有在165變成高風險的賣場，但也了解大家對數發部有更多的期待。

媒體詢問，唐鳳日前應詢說「由長官決定去留」，現在有與長官聊過了嗎？唐鳳表示，當時他完整的話是說，現在是看守內閣期間，政務官的去留當然是由長官來決定，「目前我並沒有收到長官的決定」。

對此，郭正亮在節目《大新聞大爆卦》中分析，唐鳳自稱防詐做不錯，但講的是特殊行業防詐，像是遊戲業者點數，沒有想到小老百姓被詐騙，他認為唐鳳只適合做「接案人」，沒有能力管一個部，而深綠的人則是認為唐鳳跟美國有關的數位安全沒有接軌好，因此唐鳳是「藍綠共同認為不適任的部長」，未來一定會下台。