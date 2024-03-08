清除政敵？澤倫斯基派烏克蘭「鐵將軍」出任駐英大使

▲烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼將出任烏克蘭駐英大使。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基7日宣布，他已批准烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）擔任駐英國大使的候選資格。扎盧茲尼統帥烏軍期間深受烏克蘭人喜愛，被視為國家英雄，如今毫無外交經驗的他被派任駐英大使，令人懷疑是否是澤倫斯基清除潛在競爭對手的政治操作。

綜合BBC、《路透社》報導，澤倫斯基於7日視訊演講時表示，他同意了扎盧茲尼出任駐英大使的候選資格，並強調是扎盧茲尼自己要求的，「扎盧茲尼將軍特別向我提到想朝外交方面耕耘。」

烏克蘭外交部指出，已向英國發出扎盧茲尼將軍的駐任請求。外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）向國家電視台表示，澤倫斯基一直在尋找擔任駐英大使的合適人選，由於英國是提供烏克蘭軍援的主導者之一，又是一個有戰略遠見的國家，所以新任大使必須有深厚的軍事背景。

值得注意的是，扎盧茲尼被撤除總司令一職是烏軍在戰爭期間少有的重大變動，而他卸任前民間支持度甚至比澤倫斯基還高，時機點尷尬引發外界對兩人關係生變的猜測。BBC報導指出，在此之前，扎盧茲尼毫無相關外交經驗，目前尚不清楚這項新任命案是對扎盧茲尼先前付出的獎勵，還是某種政治遊戲。