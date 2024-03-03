美軍F-35戰機在烏克蘭參戰？　新加坡國防部長說溜嘴

▲新加坡國防部長黃永宏透露，美軍利用F-35戰機定位、識別俄軍在烏克蘭的地對空飛彈基地。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）2月28日宣布新加坡將添購8架F-35A型戰鬥機，滿足新加坡現階段與未來的國防需求，並在國會提及「美軍利用F-35戰機定位、識別俄軍在烏克蘭的地對空飛彈基地，並把這些資訊與北約國家共享」。這一段話被大陸媒體解讀為美軍已在烏克蘭參戰。

黃永宏上周三在新加坡國會宣布添購戰機時提到，新加坡空軍採購的8架F-35A戰機將逐步取代將於2023年代中期開始淘汰的F-16戰機，這是新加坡武裝部隊長期戰略的一環。新加坡之前就已經宣布購買的12架F-35B戰機，加上這次添購的8架F-35A戰機，新加坡將擁有20架F-35戰機艦隊。

黃永宏也說明，F-35A戰機的設計更具耐力，運載能力、有效載荷能力更高，與F-35B戰機的短程起飛、垂直起降能力相輔相成，在土地有限的新加坡提供更大的行動靈活性。他也強調，美國與英國的F-35戰機在中東地區成功打擊ISIS，「且近期美國使用F-35戰機來定位及識別俄羅斯在烏克蘭的地對空飛彈基地，並把這些資訊與北約國家共享。」

只不過中國軍事專欄《第一軍情》分析稱，俄軍軍事設備近日屢遭突襲，猜測烏克蘭背後應該有北約國家提供軍事協助，「新加坡防長在無意中透露重要訊息，即美軍F-35隱形戰機已經在烏克蘭多次執行任務，包括搜索並定位俄軍防空飛彈基地，把情報即時共享給其他北約成員。黃永宏這番話主要是為了向國會解釋追加訂購戰機的原因，但卻從側面證實美軍實際上在烏克蘭秘密參戰的猜測。」另外，觀察者網更以「新加坡防長透露：美F-35戰機已在烏參戰」的標題進行報導。

▼新加坡空軍採購的8架F-35A戰機將逐步取代將於2023年代中期開始淘汰的F-16戰機。圖為美軍F-35A。（示意圖／路透社）