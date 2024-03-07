澤倫斯基躲過暗殺！俄軍飛彈險擊中車隊　希臘總理也在場

▲這是米佐塔基斯自俄烏戰爭爆發以來首度出訪烏克蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭持續至今，烏克蘭總統澤倫斯基6日造訪黑海港口城市敖德薩，與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）進行秘密會晤，但當會議結束之際，一枚俄羅斯飛彈就落在距離車隊約500公尺至800公尺處，造成5人死亡，而澤倫斯基與米佐塔基斯兩人未受到波及。

國會山報、路透報導，澤倫斯基與米佐塔基斯6日來到敖德薩市一棟住宅大樓，出於安全考量，兩人會晤是在嚴格保密的情況下進行。米佐塔基斯表示，這起爆炸事件發生在距離雙方代表團相當近的地方，當時澤倫斯基正在說明港口的重要性，以及至今針對恢復強化烏克蘭海上航線所做的努力，「最後的時候，警報聲、爆炸聲連連，距離我們很近，根本沒有時間前往避難區，這是驚險萬分的經歷」。

這枚俄羅斯飛彈擊中敖德薩港口基礎設施，距離烏克蘭、希臘代表團約500公尺至800公尺。烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）表示，這起事件造成5人死亡。已知敖德薩空襲警報6日上午10時41分響起，10時45分就發生強烈爆炸。

澤倫斯基與米佐塔基斯事後進行聯合記者會，澤倫斯基表示，世界看到俄羅斯在車隊附近發動攻擊，「你們看我們正在與誰對抗，他們根本不在乎朝哪邊發動攻擊」，重申烏克蘭迫切需要加強防空系統，以應對類似威脅。

▼澤倫斯基與米佐塔基斯的會晤是在嚴格保密的情況下進行。（圖／路透）