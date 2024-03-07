　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基躲過暗殺！俄軍飛彈險擊中車隊　希臘總理也在場

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（圖／路透）

▲這是米佐塔基斯自俄烏戰爭爆發以來首度出訪烏克蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭持續至今，烏克蘭總統澤倫斯基6日造訪黑海港口城市敖德薩，與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）進行秘密會晤，但當會議結束之際，一枚俄羅斯飛彈就落在距離車隊約500公尺至800公尺處，造成5人死亡，而澤倫斯基與米佐塔基斯兩人未受到波及。

國會山報、路透報導，澤倫斯基與米佐塔基斯6日來到敖德薩市一棟住宅大樓，出於安全考量，兩人會晤是在嚴格保密的情況下進行。米佐塔基斯表示，這起爆炸事件發生在距離雙方代表團相當近的地方，當時澤倫斯基正在說明港口的重要性，以及至今針對恢復強化烏克蘭海上航線所做的努力，「最後的時候，警報聲、爆炸聲連連，距離我們很近，根本沒有時間前往避難區，這是驚險萬分的經歷」。

這枚俄羅斯飛彈擊中敖德薩港口基礎設施，距離烏克蘭、希臘代表團約500公尺至800公尺。烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）表示，這起事件造成5人死亡。已知敖德薩空襲警報6日上午10時41分響起，10時45分就發生強烈爆炸。

澤倫斯基與米佐塔基斯事後進行聯合記者會，澤倫斯基表示，世界看到俄羅斯在車隊附近發動攻擊，「你們看我們正在與誰對抗，他們根本不在乎朝哪邊發動攻擊」，重申烏克蘭迫切需要加強防空系統，以應對類似威脅。

▼澤倫斯基與米佐塔基斯的會晤是在嚴格保密的情況下進行。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（圖／路透）

ET快訊
「胸前冒兩點」被檢舉！ 徐小可翻白眼揭激凸真相
扣除開銷「薪水拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬
裸男躲衣櫃「不吃就砍你」　女慘遭性侵
快訊／行政院通過修法！「10種違規」不開放民眾檢舉
「姐」和「姊」分不清　國文系教授解答
才被檢舉路霸　台南「超派炸雞」收了！
快訊／王毅喊遲早有「一中原則」國際全家福　搞台獨必遭清算
快訊／急凍區擴大！9縣市低溫特報　跌破10度　
快訊／1周內2起！　中科院員工住處墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不滿戀情被阻！　13歲女兒「夥同22歲男友」殺母棄屍

澤倫斯基躲過暗殺！俄軍飛彈險擊中車隊　希臘總理也在場

指甲剪到流血！離譜看護「隨便包一包」當沒事　患者手指壞死截肢

8歲男童操場玩旋轉溜滑梯　「拋飛2公尺高空」頭部重摔墜地亡

酒駕撞死新娘！美辣妹「不到1年出獄了」　喊話：過上好生活

中菲船隻碰撞「水砲擊破窗戶」第一視角畫面曝光　CNN現場直擊

金正恩提槍上戰場！叮囑軍方「強化戰爭準備」：掃蕩美韓軍演挑釁

課堂起衝突！老師突拔槍射學生　身上還「藏81發子彈」如軍火庫

倩碧也中了　美實驗室：多品牌「抗痘產品」含高比例致癌物

葉門叛軍襲紅海商船首傳致命！　美軍證實：至少3死4傷

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

不滿戀情被阻！　13歲女兒「夥同22歲男友」殺母棄屍

澤倫斯基躲過暗殺！俄軍飛彈險擊中車隊　希臘總理也在場

指甲剪到流血！離譜看護「隨便包一包」當沒事　患者手指壞死截肢

8歲男童操場玩旋轉溜滑梯　「拋飛2公尺高空」頭部重摔墜地亡

酒駕撞死新娘！美辣妹「不到1年出獄了」　喊話：過上好生活

中菲船隻碰撞「水砲擊破窗戶」第一視角畫面曝光　CNN現場直擊

金正恩提槍上戰場！叮囑軍方「強化戰爭準備」：掃蕩美韓軍演挑釁

課堂起衝突！老師突拔槍射學生　身上還「藏81發子彈」如軍火庫

倩碧也中了　美實驗室：多品牌「抗痘產品」含高比例致癌物

葉門叛軍襲紅海商船首傳致命！　美軍證實：至少3死4傷

傳聞故宮院長接文化部長？蕭宗煌：這是我最後一個工作

身分證對中「3421」任3碼牛排免費吃　台中人氣餐廳優惠連推17天

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

他信貸500萬照樣出國　「靠1時機點進場」爆賺400萬　

60歲同事嘆「生一個的都很自私」　1寶媽聽原因傻眼了

國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

3年前痛失女兒　毛加恩老婆3度懷孕「突住院安胎」：不害怕是假的

不滿戀情被阻！　13歲女兒「夥同22歲男友」殺母棄屍

修法限縮民眾檢舉項目　陳建仁：平衡道路交通安全與工作權益

女通緝犯違規被攔「飛車逃竄一路撞」慘陷車陣　警破窗逮人

調皮犀牛弟邀玩被拒怒挑釁　穩重姐利角教訓：別煩我啦

國際熱門新聞

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

倩碧也中　多牌「抗痘產品」含致癌物

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

女第一次見面就急上床　男拒絕被囚禁

華爾街傳奇投資人：美股恐暴跌30％

斯里蘭卡破產　總統尋求暫償債到2028

Fed預計降息激勵！美股收紅　台積電ADR漲近5%

CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選

以哈拚齋戒月前停火　談判進入第4天

納瓦尼生前訪問曝光　預言自己身亡後有更多人挺身而出

川普獲共和黨大老表態力挺

口腔清新劑竟是乾冰　咖啡廳5客吐血送醫

更多熱門

相關新聞

中國特別代表李輝訪歐：反對歐盟制裁中企

中國特別代表李輝訪歐：反對歐盟制裁中企

中國政府歐亞事務特別代表李輝近日抵達歐洲，就中方所稱推動政治解決「烏克蘭危機」展開第2輪穿梭外交。但他同時指責歐盟，稱中方堅決反對歐盟對中國企業實施單邊制裁和長臂管轄。

正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男

正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男

俄油庫遭無人機襲擊　傳是烏軍情局所為

俄油庫遭無人機襲擊　傳是烏軍情局所為

烏無人機轟爆俄20億「謝爾蓋·科托夫號」

烏無人機轟爆俄20億「謝爾蓋·科托夫號」

歐盟將刺激歐洲軍工業　進入戰爭經濟模式

歐盟將刺激歐洲軍工業　進入戰爭經濟模式

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭敖德薩澤倫斯基米佐塔基斯

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

明最冷！　下波「全台雨更大」

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

女同事能力強被裁員　工程師曝關鍵

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面